Tuzlak osumnjičen za vrbovanje djece putem društvenih mreža. Tokom pretresa oduzeti su telefoni i drugi predmeti.

Hapšenje u Bijeljini izvedeno je u okviru policijske akcije „Karika“, u kojoj je osoba inicijala Z.P. iz Tuzle lišena slobode zbog sumnje na krivična djela povezana sa seksualnim iskorištavanjem djece putem interneta.

Prema saopćenju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, osumnjičenog su u Bijeljini uhapsili istražioci Uprave kriminalističke policije nakon što je došao na ranije dogovoreni susret sa 14-godišnjom djevojčicom.

Iz policije navode da je Z.P. putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju kontaktirao djecu, navodio ih na izradu nedozvoljenih sadržaja i slao im pornografski materijal. Sumnjiči se da je potom dogovorio susret sa maloljetnicom.

Hapšenje u Bijeljini provedeno u akciji „Karika“

Osumnjičenom se na teret stavljaju krivična djela iskorištavanja računarske mreže ili drugih sredstava komunikacije za seksualno zlostavljanje ili iskorištavanje djeteta, iskorištavanja djece za pornografiju i upoznavanja djece sa pornografijom.

U saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavljeni su i pretresi stambenih prostorija koje osumnjičeni koristi.

Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti mobilni telefoni i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom izvršenja krivičnih djela.

Nakon kriminalističke obrade Z.P. će, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Osumnjičeni se smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom.