Tuzlak osumnjičen za vrbovanje djece putem društvenih mreža

Ali Huremović
Tuzlak osumnjičen za vrbovanje djece putem društvenih mreža

Tuzlak osumnjičen za vrbovanje djece putem društvenih mreža. Tokom pretresa oduzeti su telefoni i drugi predmeti.

Hapšenje u Bijeljini izvedeno je u okviru policijske akcije „Karika“, u kojoj je osoba inicijala Z.P. iz Tuzle lišena slobode zbog sumnje na krivična djela povezana sa seksualnim iskorištavanjem djece putem interneta.

Prema saopćenju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, osumnjičenog su u Bijeljini uhapsili istražioci Uprave kriminalističke policije nakon što je došao na ranije dogovoreni susret sa 14-godišnjom djevojčicom.

Iz policije navode da je Z.P. putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju kontaktirao djecu, navodio ih na izradu nedozvoljenih sadržaja i slao im pornografski materijal. Sumnjiči se da je potom dogovorio susret sa maloljetnicom.

Hapšenje u Bijeljini provedeno u akciji „Karika“

Osumnjičenom se na teret stavljaju krivična djela iskorištavanja računarske mreže ili drugih sredstava komunikacije za seksualno zlostavljanje ili iskorištavanje djeteta, iskorištavanja djece za pornografiju i upoznavanja djece sa pornografijom.

U saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavljeni su i pretresi stambenih prostorija koje osumnjičeni koristi.

Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti mobilni telefoni i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom izvršenja krivičnih djela.

Nakon kriminalističke obrade Z.P. će, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Osumnjičeni se smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom.

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