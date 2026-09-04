Nail Jusić podnio ostavku na mjesto predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinica

Nail Jusić, predsjedavajući Gradskog vijeća Živinica, koji se od maja nalazi u pritvoru, podnio je ostavku na ovu funkciju, a ostavka je dostavljena Gradskom vijeću.

Vijest je objavio jedan od vijećnika GV Živinice.

Jusić je ranije optužen pred nadležnim sudom za najmanje devet krivičnih djela, nakon što je Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo optužnicu protiv njega.

O njegovoj ostavci i daljnjem postupku u vezi s funkcijom predsjedavajućeg treba se izjasniti Gradsko vijeće Živinica.

Napominjemo da činjenica da je protiv određene osobe podignuta optužnica ne znači da je ona pravosnažno proglašena krivom.