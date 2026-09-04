Svjetski dan spolnog zdravlja: Prevencija počinje pravovremenom informacijom

Svjetski dan spolnog zdravlja obilježava se 4. septembra s ciljem podizanja svijesti o značaju spolnog zdravlja kao važnog dijela ukupnog zdravlja i kvaliteta života. Ovaj dan pokrenula je Svjetska asocijacija za spolno zdravlje 2010. godine.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, spolno zdravlje podrazumijeva fizičko, emocionalno, mentalno i socijalno blagostanje povezano sa spolnošću, a ne samo odsustvo bolesti i poremećaja.

Očuvanje spolnog zdravlja uključuje pristup provjerenim informacijama, dostupnim zdravstvenim uslugama, preventivnim pregledima i sigurnim odnosima zasnovanim na poštovanju i odgovornosti.

Informisanost važna za prevenciju

Pravovremene i pouzdane informacije pomažu u prepoznavanju zdravstvenih rizika, donošenju odgovornih odluka i pravovremenom traženju stručne pomoći. Posebno je važno mladima omogućiti pristup provjerenim informacijama, s obzirom na veliki broj sadržaja o spolnom zdravlju koji je dostupan na internetu i društvenim mrežama.

Važan dio prevencije je zaštita od spolno prenosivih infekcija, uključujući HIV, kao i testiranje i liječenje kada je potrebno. Neke infekcije mogu dugo prolaziti bez simptoma, pa odsustvo tegoba ne znači nužno da infekcija ne postoji.

HPV vakcina važna u prevenciji

Posebna pažnja posvećuje se zaštiti od humanog papiloma virusa (HPV), veoma česte spolno prenosive infekcije. Dugotrajna infekcija određenim tipovima HPV-a može uzrokovati prekancerozne promjene i povećati rizik od različitih vrsta karcinoma, među kojima je najčešći rak grlića materice.

HPV vakcinacija jedna je od najefikasnijih mjera prevencije, a najveću zaštitu pruža ako se primi prije izlaganja virusu.

U Federaciji BiH provodi se imunizacija protiv HPV-a, a prema važećem programu vakcinacija se preporučuje adolescentima u dobi od 13 i 14 godina. Vakcinisati se mogu i osobe od devete godine života nadalje.

Vakcinacija je dio šire prevencije karcinoma grlića materice, koja uključuje i redovne preventivne preglede i skrining.

Spolno zdravlje važno tokom cijelog života

Potrebe povezane sa spolnim i reproduktivnim zdravljem mijenjaju se kroz različite životne faze – od adolescencije i reproduktivnog perioda do menopauze i starije dobi.

Na spolno zdravlje mogu uticati i zdravstveno stanje, hronične bolesti, pojedini lijekovi, psihološko stanje i životne okolnosti.

Svjetski dan spolnog zdravlja prilika je za podsjećanje da su informisanost, prevencija i pravovremena zdravstvena zaštita važni za očuvanje zdravlja i kvaliteta života tokom cijelog života.