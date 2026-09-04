Husejnija džamija u Gradačcu svečano se otvara u nedjelju

Husejnija džamija u Gradačcu bit će svečano otvorena u nedjelju, 6. septembra 2026. godine, nakon završene rekonstrukcije jednog od prepoznatljivih vjerskih objekata ovog grada.

Svečanost, koju organizuju Medžlis Islamske zajednice Gradačac i Džemat Husejnija, počet će u 11:30 sati, a očekuje se prisustvo velikog broja vjernika, gostiju i predstavnika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Otvorenje ima poseban značaj jer se ove godine obilježava 200 godina Husejnije, odnosno dva stoljeća od 1826. godine, koja se navodi kao godina njenog nastanka.

Husejnija džamija dočekuje vjernike nakon rekonstrukcije

Program u povodu svečanog otvorenja počinje već u subotu, 5. septembra. Nakon akšam-namaza bit će održan mevludski program i predavanje uoči centralne svečanosti.

Svečanom otvorenju Husejnija džamije u nedjelju prisustvovat će najviši zvaničnici Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, predvođeni reisul-ulemom Husein-ef. Kavazovićem.

Obnovljena Husejnija tako će svoja vrata ponovo otvoriti vjernicima u godini velikog jubileja, kada ovaj gradačački vjerski objekat obilježava dva stoljeća postojanja.

Organizatori su pozvali vjernike i građane da prisustvuju programu i svečanom otvorenju u nedjelju od 11:30 sati.