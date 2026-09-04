Udruženje „Žena Tuzle“ osiguralo 200 besplatnih mamografskih pregleda

Jasmina Ibrahimović

Udruženje „Žena Tuzle“ nastavlja aktivnosti usmjerene na prevenciju i rano otkrivanje karcinoma dojke, ali i podršku ženama koje se već suočavaju s ovom bolešću. Zahvaljujući prikupljenim donacijama, od 18. do 21. oktobra na području Tuzle bit će omogućeno 200 besplatnih mamografskih pregleda.

Radmila Hadžimustafić, koordinatorica Sekcije za borbu protiv karcinoma dojke u Udruženju „Žena Tuzle“, naglašava da je rano otkrivanje bolesti jedan od najvažnijih faktora uspješnog liječenja.

„Karcinom dojke je izlječiv u velikom procentu ukoliko se otkrije na vrijeme. Zato naše udruženje sve ove godine radi na tome da sugrađanke stalno podsjećamo koliko su važni preventivni pregledi i samopregledi“, kazala je Hadžimustafić.

Članice Udruženja provode edukacije i među mladima, posebno djevojkama u školama, kojima ukazuju na značaj brige o zdravlju i redovnih pregleda.

Istovremeno pružaju podršku ženama kojima je karcinom dojke već dijagnosticiran, posjećuju ih tokom liječenja, a članice Udruženja rade i sa psiholozima i psihoterapeutima kako bi bile osnažene za pomoć sebi i drugim ženama.

„Radimo na sebi sa stručnjacima, psihoterapeutima i psiholozima, kako bismo ojačale i mogle pomoći sebi, ali naravno i drugima“, istakla je Hadžimustafić.

Veliki odziv građana, dodaje, bilježe i tokom akcija prikupljanja sredstava. Novac od registracija za trku i šetnju koju u Sarajevu organizuje Think Pink BiH bit će usmjeren u aktivnosti tokom naredne godine.

Planirani su novi besplatni mamografski pregledi, edukativna predavanja, paketi prve pomoći za žene koje su operisane, kao i drugi programi podrške.

Udruženje „Žena Tuzle“ dio je mreže Think Pink BiH, koja okuplja 21 udruženje iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i djeluje od 2004. godine.

Precizni zvanični podaci o broju oboljelih od karcinoma dojke u Bosni i Hercegovini i dalje nedostaju jer ne postoji jedinstven registar. Prema podacima kojima raspolažu udruženja, procjenjuje se da se godišnje dijagnosticira oko 1.500 slučajeva karcinoma dojke.

Iskustva članica koje posjećuju pacijentice na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli također pokazuju koliko je problem ozbiljan.

„Svake sedmice operiše se od pet pa čak i do deset žena. Nažalost, neke završe tragično zato što ne odu na pregled na vrijeme. Zato je naša misija da stalno podsjećamo koliko je prevencija važna“, poručila je Hadžimustafić.

Upravo zato iz Udruženja ponovo pozivaju žene da ne čekaju pojavu simptoma, nego da preventivne preglede učine dijelom redovne brige o vlastitom zdravlju.

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