Race for the Cure: Organizovana registracija učesnika

Tradicionalna humanitarna manifestacija Race for the Cure biti će održana u Sarajevu 27. septembra na platou ispred Sarajevo City Centra, sa početkom u 11 sati.

Riječ je o događaju koji već godinama okuplja hiljade ljudi s ciljem podizanja svijesti o karcinomu dojke i podrške ženama koje prolaze kroz ovu bolest.

U ime Udruženja žena Tuzle javnosti se obratila Radmila Hadžimustafić, ističući značaj učešća građana: „Htjeli bismo poručiti građanima da nas podrže registracijom od 15 KM za odrasle i 6 KM za djecu do 12 godina. Na taj način prikupljaju se sredstva koja se kasnije koriste za besplatne mamografske preglede, prvu pomoć novooperisanim ženama, psihosocijalnu podršku te brojne druge aktivnosti po kojima je Udruženje prepoznatljivo. Cilj nam je razviti svijest o ovoj opakoj bolesti i pružiti podršku ženama koje se s njom suočavaju“, kaže Hadžimustafić.

O važnosti udruženja i ličnom iskustvu govorila je i članica Cvijeta Stijepić, koja se priključila nakon što je prošla kroz operaciju 2017. godine:

„Trebalo mi je društvo, neko ko me razumije i psihološka pomoć. Znala sam da postoji udruženje i odlučila sam da mu se pridružim. Nikada nisam zažalila“, kaže Stijepić.

Govoreći o svom učešću na Race for the Cure, dodala je da joj sama trka daje snažnu motivaciju:



„Zaista sam prezadovoljna jer osjećam da imam snagu da podržim i druge mlade žene da se uključe u naš program. Nažalost, stopa karcinoma se sve više pomjera i pogađa mlađe žene, ali redovni pregledi donose rezultate. Trka je podrška svim operisanim ženama, ali i motivacija za one koje se mogu naći u sličnoj situaciji.“

Učešćem u ovogodišnjoj trci svaki građanin šalje jasnu poruku solidarnosti i hrabrosti, a svaki korak na platou ispred Sarajevo City Centra postaje dio zajedničke borbe protiv karcinoma dojke.