Registracija građana Tuzle za Trku/šetnju za ozdravljenje

Udruženje žena Tuzle u petak, 5. septembra, s početkom u 10 sati, na Kapiji (ulica Prekinute mladosti br. 3) organizuje registraciju građana za Trku/šetnju za ozdravljenje „Race for the Cure“. Riječ je o najvećem društveno odgovornom događaju u Bosni i Hercegovini, koji okuplja udruženja pacijentica i građane u borbi protiv karcinoma dojke.

Ovaj događaj dio je šire akcije koja se istog dana održava u 21 gradu i općini širom BiH, čime se daje snažna podrška oboljelim osobama i jača zajednička borba protiv bolesti.

Registracija iznosi 15 KM, a svaki učesnik na poklon dobija ruksačić. Time se direktno pomaže osobama koje se suočavaju s karcinomom dojke, a ujedno se širi svijest o važnosti prevencije i podrške. Za ovogodišnji događaj građani se mogu registrovati i online putem platforme www.raceforthecure.eu.

Sav prihod od registracija usmjerava se na važne projekte: finansiranje mamografskih pregleda u ruralnim područjima, obezbjeđivanje paketa prve pomoći za svaku novooperisanu ženu, pružanje psihosocijalne podrške i druge aktivnosti od značaja za oboljele.

Centralni događaj – Trka/šetnja za ozdravljenje „Race for the Cure“ – biće održan 27. septembra u Sarajevu, na platou ispred Sarajevo City Centra, s početkom u 11 sati.