Trka koja spaja BiH: Podrška ženama u borbi s karcinomom dojke

U Sarajevu je danas održano osamnaesto izdanje Trke/šetnje za ozdravljenje Race for the Cure, najveće manifestacije u Bosni i Hercegovini posvećene zdravlju žena, podizanju svijesti o karcinomu dojke, značaju redovnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti.

Direktorica i osnivačica organizacije Think Pink, Nela Hasić, istaknula je da ovogodišnja utrka predstavlja svojevrsno „punoljetstvo“ događaja, jer su ostvareni rezultati premašili sva prethodna izdanja.

„Više od 12.000 građana iz preko 50 gradova širom BiH registrovalo se za ovogodišnju utrku, a prikupljeno je više od 250.000 KM. Danas slavimo heroine koje su pobijedile. One su naš razlog za slavlje, naš podsjetnik na snagu zajedništva, empatije i borbe za život“, poručila je Hasić.

Osim same trke, organizacija Think Pink nastavlja provoditi konkretne aktivnosti – od finansiranja psihološke podrške u 21 gradu, do osiguravanja paketa pomoći ženama nakon operacija i zagovaranja sistemskih rješenja u prevenciji i liječenju raka dojke.

Svoje iskustvo podijelila je i predsjednica Udruženja Novi pogled iz Mostara, Maja Memić, koja se s bolešću suočila dva puta.

„Prvi put sam se susrela s dijagnozom 1998. godine, kada nije bilo organizovane podrške. Drugi put, 2006. godine, otkrila sam udruženje Novi pogled i shvatila koliko znači zajednica i psihološka podrška. Od tada sam dio programa koji nude besplatne mamografske preglede, radionice i predavanja“, kazala je Memić.

Podršku događaju dali su i brojni domaći i međunarodni zvaničnici, među njima gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, visoki predstavnik Christian Schmidt i šef Delegacije EU u BiH Luigi Soreca.

Predsjednica Upravnog odbora Telemach Fondacije Hajdi Mostić naglasila je da više od deset godina podržavaju ovaj projekat.

„Misija Race for the Cure je da ova bolest ne bude tabu, nego da slavimo život. Od prvog dana radimo na tome da mobilni mamografi budu dostupni širom BiH i da svaka žena ima besplatan pregled“, rekla je Mostić.

V.d. izvršne direktorice BH Telecoma, Anisa Lojo-Bajrić, podsjetila je da je kompanija ove godine prvi put učestvovala sa svojim timom.

„Veliko mi je zadovoljstvo biti ambasadorica tima BH Telecom Moja priča. Ponosni smo što smo dali doprinos ovoj inicijativi i nastavljamo sa podrškom“, poručila je Lojo-Bajrić.

Ovogodišnja Trka za ozdravljenje ponovo je potvrdila da borba protiv raka dojke nadilazi granice i razlike, okupljajući hiljade građana u zajedničkoj poruci solidarnosti, nade i podrške.