Podignuta optužnica protiv Vojina Mijatovića

Posebni odjel Federalnog tužilaštva FBiH za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala podigao je optužnicu protiv federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića i još četiri osobe zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

Optužnicom su, osim Mijatovića, obuhvaćeni Nevzet Sefo, stručni savjetnik u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, Adis Fajić, pomoćnik ministra u Sektoru za razvoj, Bojan Lazić, direktor kompanije „38X Ventures“ d.o.o. Sarajevo, te Harun Mlivo, izvršni direktor tog pravnog lica. Optuženo je i pravno lice „38X Ventures“.

Prema navodima Federalnog tužilaštva, oni se terete da su od januara do kraja septembra 2025. godine, na području Sarajeva i Mostara, djelovali po prethodnom dogovoru s ciljem pribavljanja koristi kompaniji „38X Ventures“.

Tužilaštvo navodi da se radilo o Javnom konkursu za izbor korisnika dijela grant sredstava tekućih transfera za 2025. godinu, odnosno o dodjeli 600.000 američkih dolara, što je u tom trenutku iznosilo 997.363,80 KM.

Novac je bio namijenjen za plaćanje licence za održavanje i provođenje međunarodno priznatog akceleratorskog programa Techstars LLC iz Sjedinjenih Američkih Država na području Federacije BiH.

Tužilaštvo tvrdi da su konkursni uslovi prilagođavani

Prema optužnici, osumnjičeni su prije i tokom provođenja javnog konkursa poduzimali aktivnosti kojima su uslovi konkursa navodno prilagođavani kompaniji „38X Ventures“.

Tužilaštvo tvrdi da su kriteriji postavljeni tako da ih ovo pravno lice može ispuniti kroz formiranje Konzorcija „Techstars Sarajevo“, čime su, prema optužnici, povrijeđena prava drugih zainteresovanih pravnih lica koja su mogla konkurisati za bespovratna sredstva Ministarstva.

Na račun kompanije „38X Ventures“, kao predstavnika i nosioca poslova u ime Konzorcija „Techstars Sarajevo“, uplaćena su grant sredstva u iznosu od najmanje 997.363,80 KM, što Tužilaštvo u optužnici označava kao pribavljenu imovinsku korist.

Za glavni pretres predloženo je saslušanje 50 svjedoka i pet vještaka, kao i izvođenje približno 350 materijalnih dokaza.

Istraga je provedena u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, čiji su policijski službenici pod nadzorom postupajućeg tužioca provodili dio istražnih aktivnosti, kao i uz saradnju Državne agencije za istrage i zaštitu, SIPA-e.

Podizanje optužnice ne znači i utvrđenu krivicu, koja se može utvrditi isključivo pravosnažnom sudskom presudom.

Podsjećamo: Ugovor potpisan u aprilu 2025. godine

Podsjećamo, 28. aprila 2025. godine u Sarajevu je potpisan tripartitni ugovor o dodjeli poticajnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta „Razvoj start-up ekosistema“. Ugovor su potpisali federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, predstavnica američkog akceleratorskog programa Techstars LLC Katie Smith i predstavnik Konzorcija „Techstars Sarajevo“ Bojan Lazić.

Tada je saopćeno da će Federalno ministarstvo kroz grant shemu osigurati sredstva u protuvrijednosti od 600.000 američkih dolara za uspostavljanje standardiziranog start-up programa i korištenje licence Techstarsa u Federaciji BiH. Članovi lokalnog konzorcija bili su 38X Ventures d.o.o. Sarajevo, Zendev d.o.o. Mostar i Fondacija za društveno-ekonomski razvoj 787 Sarajevo.

Mijatović je nakon potpisivanja ugovora poručio da BiH i Sarajevo postaju regionalni centar start-up zajednice, dok je tada navedeno da je ugovor zaključen nakon provedenog javnog konkursa Ministarstva za izbor lokalnog partnera.

Upravo se na postupak provođenja tog javnog konkursa i dodjelu sredstava sada odnose navodi optužnice Federalnog tužilaštva. Tužilaštvo tvrdi da su konkursni uslovi bili prilagođavani kompaniji „38X Ventures“ kako bi kroz Konzorcij „Techstars Sarajevo“ mogla ispuniti uslove i dobiti grant sredstva. Riječ je o navodima optužnice, o kojima će konačnu odluku donijeti nadležni sud.