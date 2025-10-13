Bakir Izetbegović optužio Vojina Mijatovića da radi za Republiku Srpsku

Na svečanoj akademiji održanoj povodom 35. godišnjice osnivanja Općinske organizacije Stranke demokratske akcije Hadžići, predsjednik SDA Bakir Izetbegović iznio je oštre kritike na račun aktuelne vlasti u Federaciji BiH i pojedinih njenih članova, posebno dopremijera Vojina Mijatovića, kojeg je optužio da djeluje u interesu Republike Srpske.

Govoreći pred brojnim članovima i simpatizerima stranke, Izetbegović je kazao da trenutni mandat Trojke pokazuje sve slabosti politike koja je, kako je rekao, nasiljem nad Ustavom instalirana na vlast.

– Čovjek radi posao zbog kojeg je tu došao. Radi za RS. Nekada je on bio savjetnik Dodiku, sada je izgleda Dodik savjetnik njemu. Federacija BiH polako tone. Bošnjaci predvođeni sa SDA moraju pokazati da nisu naivni, da im nije mjesto u vicevima o Muji i Sulji, da ne pristaju na lopatu Alije Sirotanovića dok drugi vežu kravate. Vrijeme je da progledamo, da se sebi dokazujemo, a ne nekom drugom – rekao je Izetbegović.

U svom obraćanju podsjetio je i na ulogu SDA u ključnim trenucima savremene historije Bosne i Hercegovine, ističući da je stranka bila stožer otpora, obnove i razvoja zemlje. Usporedio je Federaciju BiH u vrijeme mandata Fadila Novalića s današnjom situacijom, navodeći da se tada entitet činio kao „Zapadna Njemačka u odnosu na Istočnu“.

– Stanovnik Federacije bio je duplo manje zadužen, a njegova kupovna moć trostruko veća. Danas taj trend slabi, RS povećava potrošnju, a Federacija se zadužuje – kazao je Izetbegović.

Dodao je da Bošnjaci najviše doprinose budžetu i funkcionisanju države, ali da zauzimaju tek trećinu vlasti, poručivši da se takav odnos mora promijeniti.

Predsjednik SDA je također ocijenio da je dolaskom Trojke na vlast počela, kako je rekao, „nizbrdica, zastoji i poniženja“, ali i da se odnos međunarodne zajednice prema SDA ponovno mijenja u pozitivnom smjeru.

Svečanoj akademiji prisustvovali su brojni članovi stranke, uključujući rukovodstvo SDA Hadžići i načelnika općine Eldara Čomora, s kojima je Izetbegović prethodno održao sastanak.