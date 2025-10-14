Zildžić: Mijatović duguje odgovore o rastu duga, padu zaposlenosti i neracionalnoj potrošnji u Federaciji

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Salko Zildžić uputio je dopremijeru i ministru razvoja, poduzetništva i obrta Vojinu Mijatoviću niz pitanja koja se odnose na stanje ekonomije u Federaciji i, kako navodi, loše odluke aktuelne Vlade FBiH.

Zildžić ističe da je Mijatović, umjesto da ponudi konkretne odgovore na optužbe da svojim odlukama nanosi štetu Federaciji u korist entiteta RS, ponovo posegnuo za floskulama o nacionalizmu i šovinizmu.

„Ako već želi obesmisliti optužbe, neka ponudi konkretne odgovore na vrlo konkretna pitanja“, poručio je Zildžić, navodeći niz ekonomskih pokazatelja koji, kako tvrdi, pokazuju negativne trendove od kada je aktuelna Vlada preuzela mandat.

Prema njegovim navodima, u Federaciji BiH je prekinut trend rasta zaposlenosti, a broj zaposlenih se smanjuje još od početka godine, nakon što je Vlada povećala minimalnu plaću bez smanjenja doprinosa. Istovremeno, entitet RS, tvrdi Zildžić, bilježi rast prometa, posebno nakon što je u Federaciji uvedena neradna nedjelja za trgovine.

Zildžić pita i zašto je broj zaposlenih u Federaciji manji u 2025. nego u 2024. godini, te zbog čega je Vlada za dvije godine potrošila 1,6 milijardi KM više budžetskih sredstava, „a da se nije sjetila penzionera“.

Posebno je naglasio podatak da je Federacija, prema njegovim riječima, iz akumuliranog suficita od 480 miliona KM prešla u deficit od 180 miliona, te da Vlada deficit pokriva zaduženjima i povlačenjem ranijih suficita.

„Fadilova vlada se u posljednje dvije godine zadužila 552 miliona, dok je Vojinovo ekonomsko čudo u Federaciji potrošilo 480 miliona suficita i finansiralo budžetske rupe sa 1,2 milijarde maraka“, navodi Zildžić.

U svom upitu zastupnik traži i da Mijatović javno objasni povećanje unutrašnjeg duga za više od 700 miliona KM, te da pojasni detalje o tenderima i dodjeli sredstava iz njegovog ministarstva, uključujući, kako tvrdi, slučaj unaprijed dogovorene dodjele 1,2 miliona KM jednoj kompaniji.

„Javnosti bi bilo interesantno da sazna i šta se nalazi u imovinskom kartonu Vojina Mijatovića, kojeg uporno krije, te da li neko posreduje u njegovo ime u pregovorima o dodjeli poticaja“, navodi se u upitu.

Na kraju Zildžić poručuje da Mijatović više ne može predstavljati Banju Luku kao političku bazu, jer, kako kaže, u tom gradu „više ne postoji ni statistički kao politički faktor“, te da se sada nastanio u Sarajevu nakon „prevare bošnjačkih glasača u entitetu RS“.

Zastupnik je uz upit naveo i tabelu sa budžetskim pokazateljima Vlade FBiH, najavivši da će detaljno obrazložiti sve stavke koje, prema njegovim riječima, potvrđuju rast duga, pad zaposlenosti i finansijsku nestabilnost u Federaciji.