Mijatović: Od 1. januara krećemo sa povećanjem penzija

Selma Jatić
Ministar razvoja, preduzetništva i obrta Federacije BiH Vojin Mijatović gostujući u emisiji BHT1 Uživo govorio je o mjerama Vlade za sanaciju šteta od prošlogodišnjih poplava, stanju u privrednim kolektivima poput Koksare i kompanije „Zrak“, te o reformama koje podižu kvalitet života građana.

Mijatović je istakao da je Vlada odmah po nesreći osigurala stambeno zbrinjavanje i raspodijelila 50 miliona KM za obnovu privrede i infrastrukture, a naglasio je i sistemske reforme poput smanjenja doprinosa, povećanja minimalne plate te podrške namjenskoj industriji.

Posebno je najavio da od 1. januara 2026. kreće povećanje penzija, što će budžet Federacije dodatno opteretiti sa 500 miliona KM.

Govoreći o Koksari i „Zraku“, ministar je poručio da Vlada stoji iza radnika, da je u toku saradnja sa sindikatima i menadžmentom, te da se poduzimaju mjere za očuvanje proizvodnje i egzistencije zaposlenih, dok je status „Zraka“ u stečaju u nadležnosti suda.

