Izetbegović: Rasterećenje privrede i minimalac najmanje 1200 KM

Rasterećenje privrede i minimalac najmanje 1200 KM bila je jedna od poruka sa današnje press konferencije Stranke demokratske akcije. Naglasio je da njegova stranka ima spremno rješenje kojim bi se sistemski rasteretila privreda i stvorili uslovi za povećanje minimalne plate na najmanje 1200 KM, što smatra realnim ciljem ako se provede set fiskalnih mjera koje SDA predlaže.

U svom obraćanju podsjetio je i na ranije obećanje da će SDA u naredna dva mandata udvostručiti penzije i plate, ističući da ta poruka ostaje na snazi i da će, kako je rekao, biti i ostvarena. Ovakav plan objašnjava potrebom da se osigura bolji standard građana u periodu rastućih troškova života, te da se stvori stabilniji ekonomski okvir za poslodavce.

Izetbegović je tokom obraćanja podsjetio i na vlastito iskustvo s ranijim ciljevima, navodeći da su se, kako kaže, mnogi smijali kada je prije deset godina najavio otvaranje 100.000 novih radnih mjesta. Taj cilj, prema njegovim riječima, ostvaren je za šest godina, što mu daje osnov da i sada iznese visoka obećanja za plate i penzije. Istakao je da SDA smatra da je trenutni ekonomski ambijent dovoljan motiv da se predlože ambiciozne, ali dostižne mjere, uz nastavak reformi koje bi smanjile opterećenje na rad i omogućile veće neto iznose zaposlenima.