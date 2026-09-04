U Hrvatskoj deset slučajeva virusa Zapadnog Nila, šest osoba hospitalizirano

U Hrvatskoj je ove godine prijavljeno deset infekcija virusom Zapadnog Nila, od kojih je šest osoba razvilo težu kliničku sliku i bilo hospitalizirano. Smrtnih slučajeva nije bilo, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) trenutnu epidemiološku situaciju ocjenjuje uobičajenom.

Od ukupno deset prijavljenih infekcija, četiri su bile asimptomatske, odnosno zaražene osobe nisu imale simptome bolesti. Najviše slučajeva zabilježeno je na području Zagreba i Zagrebačke županije, ukupno pet. Po dva slučaja prijavljena su u Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj županiji, dok je jedan zabilježen u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Broj prijavljenih infekcija povećan je u odnosu na podatke od 27. augusta, kada je bilo evidentirano šest slučajeva. Tada su tri osobe bile hospitalizirane zbog teže kliničke slike, dok su tri infekcije bile asimptomatske.

Virus Zapadnog Nila prvenstveno se prenosi ubodom zaraženog komarca i ne prenosi se uobičajenim kontaktom sa zaraženom osobom. Sezona najveće aktivnosti komaraca traje tokom ljeta i rane jeseni.

Prema podacima HZJZ-a, između 70 i 80 posto infekcija prolazi bez simptoma. Kod osoba koje razviju bolest najčešće se javljaju povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, slabost, mučnina, povraćanje i osip.

Teži neurološki oblici bolesti razvijaju se kod manje od jedan posto zaraženih. Mogu uključivati meningitis, encefalitis i druge ozbiljne neurološke komplikacije.

HZJZ građanima preporučuje zaštitu od uboda komaraca korištenjem repelenata, nošenjem odjeće dugih rukava i nogavica te postavljanjem zaštitnih mreža. Također se preporučuje uklanjanje stajaće vode iz posuda, kanti, bačvi, vaza, starih guma i drugih mjesta pogodnih za razmnožavanje komaraca.