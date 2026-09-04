Grad Tuzla izdvaja 40.000 KM za dobrovoljna vatrogasna društva

Grad Tuzla izdvojio je 40.000 KM iz Budžeta za 2026. godinu za podršku dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja djeluju na području grada. Služba civilne zaštite Grada Tuzle objavila je javni poziv za dodjelu sredstava, a prijave se mogu podnijeti do 19. septembra 2026. godine.

Sredstva su namijenjena dobrovoljnim vatrogasnim društvima za finansiranje poslova iz njihove nadležnosti koji su od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo. Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednoj prijavi je 20.000 KM.

Za šta se mogu koristiti sredstva?

Dodijeljena sredstva mogu biti utrošena na administrativne i režijske troškove, realizaciju programskih aktivnosti, kao i druge troškove povezane s redovnim radom dobrovoljnih vatrogasnih društava.

To uključuje zakup i osiguranje poslovnih prostorija ili objekata, osiguranje članova društva, troškove električne energije, vode, grijanja, odvoza smeća, interneta i kablovske televizije.

Sredstva se mogu koristiti i za nabavku sitne opreme i materijala, troškove hrane i pića tokom realizacije aktivnosti, štampanje promotivnih i edukativnih materijala, tekuće održavanje objekata, registraciju vozila, gorivo i nabavku opreme i materijala potrebnih za redovnu djelatnost.

Među prihvatljivim troškovima su i usluge izrade završnih i drugih izvještaja, kao i troškovi sistematskih pregleda dobrovoljnih vatrogasaca.

Ko se može prijaviti?

Pravo učešća imaju dobrovoljna vatrogasna društva koja su osnovana i registrovana u skladu sa važećim propisima u BiH, imaju sjedište na području Grada Tuzle i svoje aktivnosti realizuju na području grada.

Osim ovih općih uslova, društva moraju imati formiranu dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu, tehničku opremu i sredstva za rad, uključujući zajedničku i ličnu zaštitnu opremu.

Uslov je i da su uredno opravdala ranije dodijeljena budžetska sredstva, osim ukoliko se radi o prvoj prijavi.

Koja dokumentacija je potrebna?

Uz prijavni obrazac potrebno je dostaviti finansijski plan troškova za 2026. godinu, rješenje o upisu u registar udruženja, izvod iz registra koji nije stariji od šest mjeseci, identifikacioni broj, potvrdu banke o transakcijskom računu, ovjerenu izjavu o posjedovanju tehničke i zaštitne opreme, kao i dokument kojim se potvrđuje da društvo ima formiranu vatrogasnu jedinicu.

Prijavni obrazac i obrazac za pregled budžeta dostupni su na službenoj internet stranici Grada Tuzle.

Kako se vrši izbor?

Prijave će razmatrati tročlana Komisija za ocjenjivanje i odabir aplikacija. Komisija će provjeravati blagovremenost i potpunost prijava, kao i ispunjavanje propisanih uslova.

Nakon ocjenjivanja bit će objavljena lista odabranih aplikacija sa brojem osvojenih bodova i predloženim iznosima sredstava. Aplikanti koji nisu ispunili uslove također će biti navedeni, uz obrazloženje koji uslov nije ispunjen.

Na objavljenu listu moguće je podnijeti prigovor u roku od sedam dana od dana objave. Nakon okončanja postupka po prigovorima bit će objavljena konačna lista, a sa odabranim aplikantima bit će zaključeni ugovori o dodjeli sredstava.

Rok za prijavu 19. septembar

Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave, a krajnji rok za podnošenje prijava je 19. septembar 2026. godine.

Prijave sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti putem Pisarnice Grada Tuzle, u zgradi Gradske uprave, ili u Pisarnici Službe civilne zaštite. Prijave se mogu poslati i preporučenom poštom na adresu:

Grad Tuzla – Služba civilne zaštite

Aleja Alije Izetbegovića broj 4

75000 Tuzla

Na koverti je potrebno naznačiti: „Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle sa pozicije ‘Transfer neprofitnim organizacijama – DVD-a na području grada Tuzle za 2026. godinu’ – ne otvarati.“

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi civilne zaštite Grada Tuzle na broj telefona 035/307-540.