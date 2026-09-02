Objavljena lista korisnika podrške kroz projekat „Siguran start“ u Tuzli

Projekat „Siguran start“ dobio je novu fazu realizacije nakon što je Komisija za ocjenu prijava objavila listu odabranih korisnika i iznose novčane podrške iz Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu.

Riječ je o sredstvima namijenjenim podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima koji su se prijavili na Javni poziv za učešće u Programu raspodjele sredstava iz gradskog budžeta.

Lista odabranih korisnika dostupna je OVDJE

Kroz projekat „Siguran start“ Grad Tuzla pruža finansijsku podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima, s ciljem lakšeg poslovanja i razvoja poduzetničkih aktivnosti.

Objavljena lista rezultat je postupka ocjene prijava pristiglih na Javni poziv za 2026. godinu.