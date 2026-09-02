Državljanin BiH među osumnjičenima za krijumčarenje 192 migranta

Arnela Šiljković - Bojić
Policijski službenici Granične policije Bosne i Hercegovine u operativnoj akciji kodnog naziva „Piramida“
Foto: GPBiH

Krijumčarenje migranata iz BiH u Hrvatsku predmet je istrage koju je hrvatski Uskok pokrenuo protiv troje osumnjičenih državljana Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Istraga je pokrenuta na osnovu krivične prijave brodsko-posavske policije, a osumnjičenima se na teret stavljaju zločinačko udruženje i organizovano krijumčarenje migranata.

Riječ je o hrvatskoj državljanki rođenoj 1991. godine, državljaninu Srbije rođenom 1980. i državljaninu Bosne i Hercegovine rođenom 1988. godine.

Prema sumnjama istražitelja, grupa je od aprila do 3. maja organizovala ilegalno prebacivanje stranih državljana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, mimo graničnih prijelaza, nakon čega je organizovan njihov dalji prijevoz prema unaprijed dogovorenim odredištima.

Prvoosumnjičena je, prema navodima Uskoka, povezivala ostale članove grupe i s osobama iz Italije i BiH dogovarala vrijeme, mjesto, broj osoba i cijenu njihovog prebacivanja.

Drugoosumnjičeni i trećeosumnjičeni potom su, za novčanu naknadu, preuzimali strane državljane i prevozili ih do dogovorenih lokacija. Za prijevoz su, prema sumnjama istražitelja, koristili iznajmljena vozila i nastojali izbjeći policijske kontrole.

Uskok sumnja da je na ovaj način iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku ilegalno prebačeno najmanje 192 stranih državljana.

Policija je tokom jedne kontrole drugoosumnjičenog zatekla sa 17 migranata, dok je još jedna zasad nepoznata osoba zatečena u prijevozu osam stranih državljana.

Sumnja se i da su osumnjičeni ostvarili zasad neutvrđenu protivpravnu imovinsku korist, koju su međusobno dijelili u skladu sa svojim ulogama.

Za sve troje osumnjičenih Uskok je predložio određivanje istražnog zatvora pred Županijskim sudom u Osijeku.

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