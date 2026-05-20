GP BiH oduzela 64 dokumenta u akciji protiv sumnje na krijumčarenje ljudi

Pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine privremeno su oduzeli 64 putna i druga identifikaciona dokumenta u okviru aktivnosti usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja ljudi.

Akcija je provedena 18. maja 2026. godine, prema operativnim informacijama i pod nadzorom dežurnog tužioca Tužilaštva BiH te po naredbi Suda BiH.

Oduzeti dokumenti uključuju inostrane putne isprave, boravišne dozvole, lične dokumente, kao i certifikate i diplome, a odnose se na državljane više zemalja, među kojima su Indija, Pakistan, Bangladeš, Nepal i Kipar.

Prema navodima iz istrage, u vezu s ovim slučajem dovode se državljanin Pakistana i državljanka Bosne i Hercegovine, koji se sumnjiče za pripremanje krivičnog djela u vezi s krijumčarenjem osoba. Oni su ispitani u svojstvu osumnjičenih, a protiv njih će biti dostavljen izvještaj Tužilaštvu BiH.

Iz Granične policije BiH saopćeno je da nastavljaju aktivnosti na zaštiti državne granice i suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala, u saradnji s drugim nadležnim agencijama, s ciljem jačanja sigurnosti u zemlji.