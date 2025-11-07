Uhapšen muškarac zbog sumnje na iskorištavanje djece za pornografiju

Ali Huremović
Uhapšen muškarac zbog sumnje na iskorištavanje djece za pornografiju
Foto/Ilustracija/ Hapšenje

Pripadnici Jedinice granične policije BiH Višegrad uhapsili su 6. novembra na Međunarodnom graničnom prijelazu Vardište državljanina Bosne i Hercegovine inicijala A. V. (rođen 2001. godine).

Tokom granične kontrole utvrđeno je da za njim Policijska uprava Trebinje traga zbog sumnje da je počinio krivično djelo iskorištavanja djece za pornografiju.

Nakon hapšenja, osumnjičeni je predat službenicima Policijske stanice Višegrad radi daljnjeg postupanja, saopćeno je iz Granične policije Bosne i Hercegovine.

