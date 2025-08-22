Granična policija BiH uhapsila 11 osoba po potjernicama Interpola i sudova

Granična policija BiH uhapsila 11 osoba na graničnim prijelazima širom zemlje koje su potraživali Interpol, domaći sudovi i policija.

Pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine u proteklim danima lišili su slobode 11 osoba koje su potraživali Interpol, domaći sudovi i policijske institucije.

Hapšenja su izvršena na više graničnih prijelaza širom zemlje, a uhapšeni su predati nadležnim organima.

Na prijelazu Gradiška, 22. augusta, uhapšena su dvojica državljana BiH. Utvrđeno je da osobu D.F.B. (1988.) potražuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, dok B.L. (1997.) traži Općinski sud u Visokom zbog krivičnog djela posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.

Na istom prijelazu, nekoliko dana ranije, 19. augusta, uhapšen je S.Š. (2001.) kojeg potražuje Policijska uprava Banja Luka zbog krivičnog djela pronevjera, dok su 15. augusta lišeni slobode M.K. (1991.) i M.R. (1981.) koje potražuje Osnovni sud u Prijedoru zbog krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i promet droga te napad na službenu osobu.

Na prijelazu Velika Kladuša, 20. augusta, uhapšena je D.P. (1996.), državljanka BiH i Slovenije, jer ju je Osnovni sud u Banjoj Luci potraživao zbog krivičnog djela obmana pri dobijanju kredita.

Dan ranije, na prijelazu Popovi kod Bijeljine, uhapšena je T.G. (1987.) koju potražuje Policija Brčko distrikta BiH zbog krivičnog djela krađa, dok je 16. augusta na prijelazu Rača uhapšen A.S. (1976.), državljanin Srbije, zbog lažnog prijavljivanja, na osnovu potrage MUP-a Kantona Sarajevo.

Na sarajevskom aerodromu, 18. augusta, uhapšen je Š.D. (1999.) po potjernici Općinskog suda u Bihaću zbog krivičnih djela oštećenje tuđe stvari i teška krađa, dok je 17. augusta na prijelazu Klobuk uhapšen V.B. (1986.), državljanin Crne Gore, po međunarodnoj potjernici Interpola Zagreb zbog kompjuterske prevare.

Istoga dana, na prijelazu Izačić uhapšena je A.Ž. (1964.), državljanka BiH, koju potražuje MUP Republike Srpske zbog krivičnog djela krađa.

Svi uhapšeni su nakon provjera predati nadležnim sudskim i policijskim institucijama.