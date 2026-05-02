Uskoro počinje s radom turistički vozić u Tuzli

Turistički vozić raspolaže kapacitetom do 36 sjedećih mjesta i već godinama važi za jednu od prepoznatljivih sezonskih atrakcija Tuzle.

Turistički vozić u Tuzli ponovo će saobraćati od 5. maja 2026. godine, potvrđeno je iz Turističke zajednice grada Tuzle.

Riječ je o sezonskoj turističkoj atrakciji koja posjetiocima i građanima omogućava panoramski obilazak najpoznatijih lokacija u gradu.

Tokom vožnje turistički vozić povezuje centar Tuzle sa zonom Panonskih jezera, a putnici imaju priliku upoznati dio kulturno-historijskog i turističkog identiteta grada. Na ruti se nalaze Panonska jezera, Arheološki park, Geološki muzej, spomen-obilježja na Slanoj Banji, Kuća plamena mira, Atelje „Ismet Mujezinović“, Katolički školski centar i Turali-begova džamija.

Turistički vozić raspolaže kapacitetom do 36 sjedećih mjesta i već godinama važi za jednu od prepoznatljivih sezonskih atrakcija Tuzle. Posebnu pažnju privlači zbog obilaska najznačajnijih turističkih tačaka, među kojima su i Panonska jezera, jedinstvena slana oaza smještena u samom urbanom jezgru grada.

Ponovno pokretanje vozića dio je manifestacije „Proljeće u Tuzli“, koja traje do 17. maja 2026. godine, a i ove godine se očekuje interes domaćih i stranih posjetilaca.