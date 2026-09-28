Lukavac ima najbolje podvodne fotografe: Medalje stigle iz Srbije

Eko-ronilačka grupa invalida Lukavac ostvarila je zapažen rezultat na Međunarodnom kupu i Prvenstvu Vojvodine u podvodnoj fotografiji, održanom tokom proteklog vikenda na jezerima u Beloj Crkvi u Srbiji.

Takmičenje je organizovao Ronilački klub „Roniti se mora“ iz Bele Crkve, a članovi lukavačke Eko-ronilačke grupe invalida i ove godine učestvovali su u konkurenciji fotografa iz više klubova.

Učesnici su se takmičili u dvije kategorije, Kompakt i DSLR aparata, kroz tri zadate teme.

U kategoriji DSLR aparata najuspješniji je bio Aldin Hasanbašić iz Eko-ronilačke grupe invalida Lukavac, koji je osvojio prvo mjesto sa 50 bodova. Drugo mjesto pripalo je Miletu Petrovu iz KPA Bela Crkva sa 48 bodova, dok je treće mjesto sa 30 bodova osvojila Ajša Begić, također članica lukavačke ekipe.

Dobar rezultat članovi Eko-ronilačke grupe invalida Lukavac ostvarili su i u kategoriji Kompakt aparata. Faruk Kahrić zauzeo je drugo mjesto sa 52 boda. Prvoplasirani je bio Marko Obradović iz KPA Bela Crkva sa 55 bodova, dok je Predrag Dubajić iz Ronilačkog kluba „Roniti se mora“ osvojio treće mjesto sa 48 bodova.

U ekipnom plasmanu KPA Bela Crkva osvojila je prvo mjesto sa 103 boda, dok je Eko-ronilačka grupa invalida Lukavac završila na drugoj poziciji sa 102 boda. Treće mjesto pripalo je Ronilačkom klubu „Roniti se mora“ Bela Crkva, koji je osvojio 92 boda.

Rezultate sa takmičenja saopćio je Bilal Šarić, predsjednik Eko-ronilačke grupe invalida Lukavac.