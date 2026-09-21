Lukavački podvodni fotografi na pripremama u Herceg Novom

Podvodni fotografi Eko-ronilačke grupe invalida iz Lukavca proteklog vikenda boravili su u Herceg Novom, gdje su od 18. do 20. septembra održali pripreme za predstojeća međunarodna takmičenja.

Pripreme su realizovane u akvatoriju Bokokotorskog zaliva, kako bi se članovi grupe što bolje pripremili za takmičenja koja ih očekuju u Srbiji i Sloveniji.

Iz Eko-ronilačke grupe invalida navode da dio priprema inače realizuju na jezeru Šićki Brod, ali da takav ambijent nije dovoljan za pripremu takmičenja koja se održavaju u moru.

„Za takmičenja na moru, poput Otvorenog prvenstva Slovenije koje nas očekuje sredinom oktobra, pripreme u jezeru nisu adekvatne zbog različitosti podvodnog ambijenta. Zbog toga su pripreme na moru neophodne kako bismo ostvarili zapažene rezultate“, navode iz grupe.

Poseban dio priprema bio je zaron do potopljenog patrolnog broda, jedne od najpoznatijih ronilačkih lokacija u Crnoj Gori. Olupina se nalazi na dubini od oko 25 metara, duga je 40 i široka šest metara, a prema navodima lukavačkih ronilaca pogodna je za različite kategorije ronilaca.

Za članove Eko-ronilačke grupe ovo je bila prilika i za fotografisanje u potpuno drugačijem podvodnom okruženju, što je posebno značajno za pripremu takmičarskih fotografija.



Prvi naredni izazov očekuje ih već sljedećeg vikenda u Srbiji, gdje će učestvovati na Međunarodnom kupu IUPC Bela Crkva. Na ovom takmičenju lukavački podvodni fotografi tradicionalno učestvuju i bilježe zapažene rezultate.

Nakon toga slijede pripreme za Otvoreno prvenstvo Slovenije sredinom oktobra, gdje će iskustvo stečeno u morskom ambijentu Bokokotorskog zaliva biti posebno važno.