Lukavac obilježio Dan grada, u fokusu višemilionska ulaganja u vodu, škole i pravosuđe

Dan Grada Lukavca obilježen je nizom događaja, a uz odavanje počasti poginulima i svečanu akademiju, u prvi plan stavljena su i višemilionska ulaganja u vodosnabdijevanje, školstvo, sport i javnu infrastrukturu.

Program obilježavanja počeo je polaganjem cvijeća na Spomen kosturnici, Centralnom spomen obilježju i Spomeniku žrtvama genocida u Srebrenici, nakon čega je u Centru za kulturu održana svečana akademija.

Među prisutnima bila je i delegacija Vlade Tuzlanskog kantona predvođena premijerom Irfanom Halilagićem.

Halilagić je poručio da Lukavac, kao grad snažne industrijske tradicije, mora istovremeno postajati čišći, uređeniji i ugodniji za život, te da će Vlada TK nastaviti podržavati projekte koji tome doprinose.

Milioni KM za sigurnije vodosnabdijevanje Lukavca

Jedan od najvećih projekata odnosi se na dugogodišnji problem vodosnabdijevanja.

Nakon ranije osiguranog miliona KM za projekat dovođenja vode sa izvorišta Toplice, Vlada TK je ove godine izdvojila dodatnih 5,3 miliona KM za sufinansiranje kupovine i prijenosa Filter stanice Modrac na Grad Lukavac, kao i za izgradnju i održavanje vodnih objekata.

Cilj je dugoročnije osigurati stabilnost sistema vodosnabdijevanja i zaštititi infrastrukturu od posebnog značaja za grad.

Nova zgrada suda i fiskulturna sala u Poljicu

U Lukavcu je u toku i realizacija projekta nove zgrade Općinskog suda, koji je od početka podržan sredstvima iz kantonalnog budžeta, od pripreme zemljišta i dokumentacije do stvaranja uslova za izvođenje radova.

Ulaganja su usmjerena i prema obrazovanju.

Počela je izgradnja nove fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Poljice“, a za prvu fazu radova Vlada TK izdvojila je 520.000 KM. Ukupna vrijednost projekta veća je od milion KM.

Sport dio obilježavanja Dana grada

Program je upotpunio i Sajam sporta Lukavac 2026, održan na platou ispred Centra za kulturu.

Na sajmu su se predstavili sportski klubovi, udruženja i sportisti, a poseban fokus bio je na promociji sporta i zdravih životnih navika među djecom i mladima.

Iz Vlade TK najavljeno je da će saradnja sa Gradom Lukavac biti nastavljena kroz projekte koji se odnose na vodosnabdijevanje, putnu infrastrukturu, obrazovanje, sport i unapređenje rada javnih institucija.