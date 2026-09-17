Vlada TK odobrila sredstva za Pedagoški zavod i Dane turizma

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je usmjeravanje 39.019 KM namjenskog transfera u kantonalni budžet za nabavku motornog vozila za potrebe Pedagoškog zavoda TK.

Sredstva su osigurana kroz projekat „EcoR.E.S. – Ekološki prihvatljiv, inkluzivan i pravedan ekonomski rast u Bosni i Hercegovini“, a obezbijedila ih je italijanska organizacija Gruppo Umana Solidarietà na osnovu partnerskog sporazuma sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona.

Vlada je odobrila i 15.000 KM Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za refundaciju troškova organizacije i realizacije manifestacije Dani turizma Tuzlanskog kantona, koja se tokom septembra održava u Tuzli. Sredstva su odobrena u skladu s ranije donesenim Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton.

Na sjednici je donesena i odluka o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava namijenjenih kapitalnim izdacima za korisnike budžetskih sredstava u 2026. godini. Izmjene su donesene s ciljem efikasnijeg korištenja planiranog novca, uzimajući u obzir uštede ostvarene tokom realizacije pojedinih projekata.

Donesena je i Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, pri čemu se ne mijenja ukupan iznos sredstava utvrđenih kantonalnim budžetom.

Vlada TK prihvatila je i informacije o stanju trgovačke, turističke i ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2025. godini.