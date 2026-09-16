TK izdvaja 189.000 KM za digitalne i jezičke vještine mladih

Adin Jusufović
porez, uio, naknada, invalidnine, Boračke naknade, bdp

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih, s fokusom na razvoj digitalnih i jezičkih vještina.

Program se u Tuzlanskom kantonu provodi prvi put, a u okviru programa „Podrška mladima“ za 2026. godinu za ovu namjenu osigurano je ukupno 189.000 KM.

Cilj programa je mladima omogućiti sticanje dodatnih znanja i praktičnih vještina koje su sve traženije na tržištu rada, posebno u oblastima digitalnih kompetencija i poznavanja stranih jezika.

Iz Ministarstva navode da je riječ o novom programu, koji je osmišljen u skladu sa strateškim dokumentima koji se odnose na potrebe i položaj mladih, a ocjenjuju ga i kao jedinstven program ove vrste u Bosni i Hercegovini.

Subvencije su namijenjene pokrivanju troškova neformalnog obrazovanja u dvije oblasti, razvoju digitalnih vještina i unapređenju jezičkih kompetencija.

Kako bi zainteresovanima detaljnije predstavili uslove, način prijave i mogućnosti koje program nudi, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK organizovat će i info dan.

Info dan bit će održan u ponedjeljak, 21. septembra, od 11 do 13 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli, a mogu prisustvovati svi zainteresovani za ovaj program.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Objavljene preliminarne liste za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih u...

Vijesti

Podrška nerazvijenim općinama TK: Vlada rasporedila 3 miliona KM

Tuzla i TK

Vlada TK i Udruženje „Moje pravo“ razgovarali o većoj podršci osobama...

Vijesti

Predstavljeni preliminarni nalazi evaluacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona

Vijesti

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona: Turizam premašio cilj za 2027. godinu

Vijesti

MUP TK formira Odsjek za dronove i najavljuje nova zapošljavanja

Vijesti

Nastaje prvi višejezični udžbenik bosanskog jezika za najmlađe u dijaspori

Tuzla i TK

Objavljene preliminarne liste za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih u TK

Vijesti

Thaçi i trojica bivših zapovjednika OVK-a danas očekuju presudu u Haagu

Istaknuto

Vozači, oprez: Magla smanjuje vidljivost, a na ovim dionicama saobraćaj je obustavljen ili usporen

Istaknuto

Danas pretežno sunčano, povoljne i biometeorološke prilike

Učitati više