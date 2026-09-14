Vlada TK i Udruženje „Moje pravo“ razgovarali o većoj podršci osobama sa invaliditetom

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministrica zdravstva Dušanka Bećirović i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić razgovarali su s predstavnicima Udruženja „Moje pravo“ o unapređenju podrške djeci i osobama sa invaliditetom, kao i njihovim porodicama.

Na sastanku je razgovarano o formiranju Radne grupe koja bi radila na Akcionom planu Tuzlanskog kantona za provođenje federalne strategije. Kako pet organizacija i udruženja još nije dostavilo prijedloge svojih predstavnika, Ministarstvo će ponovo uputiti urgenciju, nakon čega bi procedura imenovanja trebala biti nastavljena.

Jedna od tema bilo je i subvencioniranje troškova prijevoza. Iz Vlade TK navode da postojeća odluka obuhvata i osobe sa posebnim potrebama i njihove pratioce, koji pravo na subvenciju mogu ostvariti pod istim uslovima kao i zaposleni kod budžetskih korisnika.

Razmatrana je i mogućnost povećanja novčane naknade. Predstavnici Udruženja pozvani su da zahtjev zvanično dostave Vladi TK, nakon čega bi se eventualno povećanje moglo razmatrati u okviru pripreme Budžeta TK za 2027. godinu i u skladu s raspoloživim sredstvima.

Dogovoreno je i da JU Služba za zapošljavanje TK intenzivnije promoviše postojeće programe zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kako bi informacije o dostupnim mjerama stigle do većeg broja korisnika i poslodavaca.

Tokom sastanka bilo je riječi i o ABA terapiji. Vlada TK je za ovaj program planirala sredstva putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, ali se na raspisani javni poziv za sufinansiranje nije prijavila nijedna zdravstvena ustanova.

Iz Vlade TK poručili su da ostaju otvoreni za nastavak saradnje s udruženjima koja zastupaju osobe sa invaliditetom, uz fokus na pravovremenu komunikaciju, bolje razumijevanje procedura i realne mogućnosti za unapređenje postojećih programa podrške.