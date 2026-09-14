Akcija MUP-a TK u Kalesiji i Banovićima zbog ilegalne eksploatacije uglja

Istražitelji Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona izvršili su pretrese na pet lokacija na području Kalesije i Banovića u okviru akcije usmjerene na suzbijanje ilegalne eksploatacije uglja i crnog tržišta mineralnih sirovina.

Pretresi su obavljeni 12. septembra, po naredbama nadležnih općinskih sudova i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, uz asistenciju policijskih službenika PU Kalesija, PU Banovići i Jedinice policije za specijalnu podršku.

U akciji su učestvovali i Federalna uprava za inspekcijske poslove te nadležne službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Tokom pretresa pronađeni su predmeti koji se dovode u vezu s krivičnim djelom teške krađe, kao i drugim krivičnim djelima.

Policija je privremeno oduzela 16 radnih mašina, među kojima su teretna vozila i bageri za koje se sumnja da su korišteni za eksploataciju uglja. Oduzeti su i alat i oprema za ručni iskop, kao i određena količina mrkog uglja i lignita pronađena na lokacijama iskopa i u transportnim sredstvima.

Među oduzetim predmetima su i mobilni telefoni sa SIM karticama, putničko vozilo, pištolj s municijom, gasni pištolj te 115.900 KM u različitim valutama i apoenima.

Iz MUP-a TK navode da postoji sumnja da pronađeni novac potiče od nelegalne prodaje mineralne sirovine.

Pet osoba osumnjičeno

Protiv osoba inicijala S.T. iz 1975. godine, A.M. iz 1977, A.R. iz 1987, M.K. iz 1960. i E.G. iz 1970. godine bit će dostavljeni izvještaji o počinjenom krivičnom djelu zbog postojanja osnova sumnje da su počinili navedena krivična djela.

Privremeno oduzeti predmeti su osigurani i bit će korišteni kao dokazi u daljnjem postupku.

Iz Uprave policije MUP-a TK najavili su nastavak aktivnosti na sprečavanju ilegalne eksploatacije i trgovine mineralnim sirovinama na području Tuzlanskog kantona.