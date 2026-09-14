Nafta naglo porasla: Brent blizu 108 dolara

Nafta je naglo porasla na početku sedmice, nakon novih napada na energetsku infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji i dodatnih sigurnosnih problema na ključnim pomorskim pravcima Bliskog istoka.

Brent nafta, koja predstavlja referentnu vrijednost za evropsko tržište, u ponedjeljak je poskupjela oko tri posto i približila se cijeni od 108 dolara za barel. Američka WTI nafta također je zabilježila snažan rast i trgovala se iznad 102 dolara po barelu.

Novi skok uslijedio je nakon napada dronovima na saudijski naftovod Istok-Zapad, važnu alternativnu rutu kojom Saudijska Arabija može izvoziti naftu zaobilazeći Hormuški tjesnac. Problemi na tom naftovodu dodatno su povećali zabrinutost tržišta zbog mogućih poremećaja u svjetskom snabdijevanju.

Cijene nafte rastu zbog straha od novih poremećaja

Dodatnu neizvjesnost izazvala je situacija u Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte i plina. Tokom vikenda zabilježen je manji broj prolazaka trgovačkih brodova u odnosu na prethodni period, dok je prijavljen i incident u kojem je jedno plovilo pogođeno neidentifikovanim projektilom.

Tržišta strahuju da bi nastavak sukoba i novi napadi mogli dodatno ograničiti transport energenata, povećati troškove prevoza i pogurati cijene nafte na još više nivoe.

Napetosti su dodatno porasle nakon odgađanja razgovora između Irana i zemalja Perzijskog zaljeva o sigurnosti plovidbe kroz Hormuški tjesnac.

Šta rast cijena nafte može značiti za BiH?

Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu povećava pritisak i na maloprodajne cijene goriva u Bosni i Hercegovini, koja najveći dio naftnih derivata uvozi.

Međutim, cijena barela nije jedini faktor koji određuje koliko će građani plaćati gorivo na benzinskim pumpama. Na konačnu cijenu utiču i nabavne cijene derivata, kurs dolara, transportni troškovi, porezi, akcize i marže distributera.

U javnosti se već pojavljuju procjene da bi, u slučaju dugotrajnog pogoršanja situacije na Bliskom istoku i nastavka rasta cijena sirove nafte, dizel u BiH mogao nastaviti poskupljivati. Tvrdnje da bi cijena mogla dostići četiri KM po litru za sada treba posmatrati kao nepovoljan scenario, a ne kao izvjestan ishod.

Daljnje kretanje zavisit će prije svega od trajanja poremećaja u snabdijevanju, sigurnosti plovidbe kroz Hormuški tjesnac i drugih ključnih pravaca, kao i od toga koliko dugo će se cijene nafte zadržati iznad granice od 100 dolara po barelu.