Cijene nafte nastavile rasti zbog straha od širenja sukoba s Iranom

Cijene nafte nastavile su rasti danas, jer nema napretka u pokušajima da se zaustavi rat s Iranom, dok dodatnu zabrinutost na tržištu izazivaju napadi u Zaljevu.

Nafta Brent poskupjela je za 1,65 dolara i trgovala se po cijeni od 110,91 dolar po barelu. Tokom dana cijena je nakratko dostigla 112 dolara, najviši nivo od 5. maja, nakon čega je blago oslabila, prenosi Reuters.

Američka sirova nafta West Texas Intermediate iznosila je 107,42 dolara po barelu, što je rast od dva dolara ili 1,9 posto. Prethodno je dostigla 108,70 dolara, najviši nivo od 30. aprila.

Dodatnu zabrinutost izazvao je napad dronom na nuklearnu elektranu Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prema navodima Reutersa, u napadu nije bilo povrijeđenih niti radiološke štete, ali je incident dodatno pojačao strah od širenja sukoba.

Oba ugovora porasla su za više od sedam posto prošle sedmice, nakon što su oslabile nade za mirovni sporazum kojim bi se okončali napadi na brodove i zapljene u području Hormuškog moreuza.

Tržišta posebno strahuju od poremećaja u snabdijevanju, jer je Hormuški moreuz jedan od najvažnijih pomorskih pravaca za transport nafte i plina. Reuters navodi da bi dalja eskalacija mogla dodatno pritisnuti energetsko tržište.

Prošlosedmični razgovori američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga završeni su bez naznaka da će Kina pomoći u rješavanju sukoba izazvanog američko-izraelskim napadima na Iran.

Napadi dronovima na UAE i Saudijsku Arabiju, kao i oštra retorika iz Sjedinjenih Američkih Država i Irana, povećali su zabrinutost investitora zbog moguće eskalacije sukoba i novih poremećaja na tržištu energenata.