Cijene nekretnina u regiji: Najskuplji kvadrat stana plaćen više od 15.000 eura

Vrijednost tržišta nekretnina u Srbiji u 2025. godini iznosila je rekordnih 8,1 milijardu eura, dok je najskuplji kvadrat stana u toj zemlji prodat u Beogradu po cijeni od 15.298 eura.

Najveći pojedinačni iznos izdvojen je za stan na lokaciji “Beograd na vodi”, koji je plaćen 1,8 miliona eura. Najskuplja kuća prodata je na području beogradske općine Savski venac za 3,8 miliona eura, dok je najskuplje garažno mjesto, također na području Savskog venca, plaćeno 66.000 eura.

Na tržištu nekretnina u Hrvatskoj tokom 2025. godine zabilježen je nastavak pada prometa, ali su cijene nastavile rasti. U toj godini ostvarene su 20.293 kupoprodaje stanova i apartmana, ukupne vrijednosti 3,45 milijardi eura. Prosječna vrijednost jedne kupoprodajne transakcije iznosila je 170.014,3 eura.

Medijalna cijena stana ili apartmana u Hrvatskoj u 2025. godini iznosila je 2.587 eura po kvadratnom metru. To znači da je polovina stanova prodata po toj cijeni ili nižoj, dok je druga polovina prodata po cijeni od 2.587 eura po kvadratu ili višoj.

Pet posto stanova u Hrvatskoj prodato je po cijeni od 901 eura po kvadratnom metru ili nižoj, dok je u pet posto najskupljih slučajeva cijena kvadrata iznosila 4.428 eura ili više. Najviša medijalna cijena kvadrata stana zabilježena je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je iznosila 3.333 eura. Slijede Grad Zagreb sa 2.917 eura i Primorsko-goranska županija sa 2.824 eura po kvadratu.

U Crnoj Gori prosječna cijena stana u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 2.910 eura po kvadratnom metru, što predstavlja rast od 8,5 posto u odnosu na isti period prošle godine. Podaci platforme Estitor obuhvataju 14.786 aktivnih oglasa u šest najvećih gradova u toj zemlji.

Podgorica je u prvom kvartalu 2026. zabilježila godišnji rast cijena od 17,2 posto. Prosječna cijena kvadrata u glavnom gradu Crne Gore iznosila je 2.707 eura, dok je prinos od iznajmljivanja dostigao 4,9 posto godišnje, što je najviše u Crnoj Gori.

Budva i dalje ostaje najtraženija primorska destinacija na tržištu nekretnina u Crnoj Gori, s prosječnom cijenom od 3.344 eura po kvadratnom metru i prinosom od iznajmljivanja od 4,7 posto.