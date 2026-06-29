/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježi 29. juni, ponedjeljak

U dnevniku TV Slon, Crno i bijelo donosimo događaje koji su obilježi 29. juni, ponedjeljak:

*** Kantonalni sud u Tuzli nepravosnažno je osudio Denisa Prcića na tri godine zatvora zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja u predmetu poznatom kao afera Američki univerzitet.

*** Prema presudi, Denis Prcić je kao predsjednik i osnivač Američkog univerziteta u BiH studentima samovoljno povećao troškove školovanja, tražeći uplatu od po 1.500 KM za reakreditaciju.

*** Vlada FBiH predstavila je u Tuzli pregled ulaganja u Tuzlanski kanton, prema kojem je kroz različite programe, projekte i transfere u ovaj kanton usmjereno skoro milijardu i 700 miliona KM.

*** Najveći dio federalnih sredstava za TK izdvojen je za sektor energije, rudarstva, industrije, namjenske industrije, boračku populaciju, socijalnu politiku, infrastrukturu, poljoprivredu, obrazovanje, kulturu, sport i zaštitu okoliša.

*** Na konferenciji „Energetski zaokret 2“ u Tuzli razgovarano je o energetskoj sigurnosti, održivom investicionom ciklusu, dekarbonizaciji i pravednoj tranziciji.

*** Premijer FBiH Nermin Nikšić najavio je da bi četvrtak u Federaciji BiH mogao biti neradni, ali da konačna odluka neće biti obavezujuća za sve poslodavce.

*** Vlada FBiH priprema instrukciju koja će biti upućena poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama u vezi s mogućim prilagođavanjem rada u četvrtak.

*** U Višegradu je obilježena 34. godišnjica zločina na Bikavcu, za koji je Haški tribunal osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora.