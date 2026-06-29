Hobiji generacije Z više nisu ono što mislite: Djevojka zbog jednog odgovora pokrenula raspravu

Hobiji generacije Z sve češće izgledaju drugačije od onoga što su mnogi navikli čuti kada nekoga pitaju čime se bavi u slobodno vrijeme.

Jedno od najobičnijih pitanja u neobaveznom razgovoru, “Koji su tvoji hobiji?”, za 21-godišnju Madison Taylor iz San Diega bilo je dovoljno da pokrene viralnu raspravu na TikToku. U videu koji je pregledan više od pet miliona puta priznala je da se ne pronalazi u odgovorima koje ljudi često očekuju, poput trčanja, čitanja, planinarenja ili drugih aktivnosti koje zvuče korisno i uredno upakovano.

Umjesto toga, Taylor je iskreno rekla da najviše uživa u jednostavnim stvarima, ležanju, jedenju, opuštanju i gledanju videa na TikToku. Njena izjava brzo je privukla pažnju jer su se mnogi prepoznali u tom odgovoru.

Iako je na prvu zvučalo kao šala, reakcije su pokazale da se iza svega krije šire pitanje: da li hobi zaista mora biti aktivnost koja izgleda produktivno?

Hobiji generacije Z sve češće znače odmor, a ne obavezu

Rasprava koju je pokrenuo ovaj video pokazala je da mnogi mladi više ne žele slobodno vrijeme pretvarati u još jednu obavezu. Nakon škole, fakulteta, posla, društvenih mreža, poruka i svakodnevnog pritiska da uvijek budu dostupni i korisni, za dio generacije Z odmor je postao najpoželjniji “hobi”.

Taylorina izjava pogodila je upravo tu tačku. Mnogi korisnici TikToka komentarisali su da se najviše pronalaze u ležanju, izolaciji, gledanju serija, filmova ili kratkih videa, bez potrebe da to dodatno objašnjavaju ili uljepšavaju.

U takvim reakcijama vidi se promjena odnosa prema slobodnom vremenu. Hobi više ne mora značiti planinarsku opremu, članarinu, napredak, rezultate ili fotografije za društvene mreže. Za neke je dovoljno da ih nešto smiri i da im ne traži dodatnu energiju.

Prema istraživanju kompanije CivicScience, većina ljudi koji imaju hobije na njih troši manje od pet sati sedmično. Istovremeno, mlađi ispitanici, posebno generacija Z, češće navode da svojim interesima posvećuju više vremena, ali ti interesi ne moraju uvijek biti tradicionalni niti skupi.

Sve je više aktivnosti koje ne traže poseban prostor, opremu ili novac. Nekome je hobi kuhanje, nekome gledanje filmova, nekome čitanje, a nekome jednostavno ležanje i odmor od svega.

Zašto je pitanje o hobijima postalo neugodno?

Pitanje o hobijima često djeluje bezazleno, ali za mnoge nosi pritisak da se predstave zanimljivijim, aktivnijim ili disciplinovanijim nego što se stvarno osjećaju. Ako neko kaže da nema hobi, često se stvori dojam da mu nešto nedostaje, iako to ne mora biti tačno.

Upravo zato je video Madison Taylor postao viralan. Nije ponudila savršen odgovor, nego onaj koji mnogi misle, a rijetko izgovaraju naglas.

U vremenu u kojem se i od odmora često pravi sadržaj, rutina ili dokaz uspješnog života, jednostavna želja da se legne, jede i gleda nešto opuštajuće mnogima zvuči kao mali oblik pobune.

To ne znači da tradicionalni hobiji nestaju. Ljudi i dalje čitaju, treniraju, putuju, kuhaju, šetaju i bave se kreativnim aktivnostima. Ali postaje jasnije da hobiji generacije Z ne moraju uvijek imati cilj, rezultat ili priču koja zvuči dobro u razgovoru.

Nekada je dovoljno da čovjek nakon svih obaveza ima nešto što ga ne iscrpljuje. Pa makar to bilo samo nekoliko sati mira, telefon u ruci i osjećaj da trenutno ne mora raditi ništa posebno.