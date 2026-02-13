Istraživanje: Mlađe generacije imaju znatno veći rizik od psihotičnih poremećaja

Jasmina Ibrahimović
Koliko dugo mladi mogu izdržati bez prihoda?
Foto: Pexels/ Mladi okupljeni na jednom mjestu

Osobe rođene nekoliko godina prije i poslije 2000. godine imaju veću vjerovatnoću za dijagnozu psihotičnih poremećaja, uključujući šizofreniju, u odnosu na starije generacije, pokazuje veliko istraživanje koje je objavilo Kanadsko ljekarsko udruženje ICES.

Istraživači su analizirali zdravstvene podatke oko 12,2 miliona ljudi rođenih u kanadskoj pokrajini Ontario u periodu od 1960. do 2009. godine i utvrdili rast prijavljenih psihotičnih poremećaja među mlađim generacijama. U razdoblju od 1997. do 2023. godišnja incidencija ovih poremećaja porasla je za oko 60 odsto među mladima u dobi od 14 do 20 godina.

Prema rezultatima, osobe rođene između početka ovog milenijuma i 2004. godine imaju oko 70 odsto veću stopu novih dijagnoza u poređenju s generacijom rođenom između 1975. i 1979. godine. Oni rođeni između 1990. i 1994. imali su 37,5 odsto veću vjerovatnoću da im bude postavljena dijagnoza psihotičnog poremećaja u odnosu na osobe rođene krajem sedamdesetih.

Autori navode da dio rasta može biti povezan s boljim pristupom dijagnostici i liječenju, ali naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdili stvarni uzroci ovakvog trenda. Naučnik ICES-a Daniel Myran istakao je da uočeni podaci otvaraju važna pitanja o razlozima i posljedicama povećanog broja dijagnoza psihotičnih poremećaja.

Istraživanje također pokazuje da se dijagnoze češće postavljaju muškarcima i osobama koje žive u sredinama s nižim prihodima. Pojedina druga istraživanja ukazuju i da je generacija Z, koja je danas uglavnom u dvadesetim godinama, sklonija anksioznosti i pojačanoj osjetljivosti u odnosu na starije generacije.

