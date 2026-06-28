Kolačići na internetu: Šta se dešava kada kliknete “Prihvati sve”?

Kolačići su postali dio svakodnevnog korištenja interneta, jer je gotovo nemoguće otvoriti web stranicu bez prozora koji traži saglasnost za njihovo korištenje. Korisnicima se najčešće nude opcije “Prihvati sve”, “Odbij sve” ili detaljno podešavanje postavki privatnosti.

Iako mnogi ove prozore zatvaraju automatski, najčešće klikom na “Prihvati sve”, takva odluka može uticati na način na koji se prikupljaju, čuvaju i koriste podaci o korisnicima na internetu.

Šta su kolačići i zašto ih web stranice koriste?

Kolačići su male datoteke koje web stranice pohranjuju na uređaj korisnika. Njihova osnovna svrha je da olakšaju korištenje interneta, naprimjer da zapamte podatke za prijavu, odabrani jezik stranice, postavke korisnika ili sadržaj korpe za kupovinu.

Međutim, kolačići se ne koriste samo za praktične funkcije. Oni mogu pratiti i navike pregledavanja interneta, a ti podaci se zatim mogu koristiti za prikazivanje personaliziranih oglasa i sadržaja.

Jedna od osnovnih podjela kolačića odnosi se na trajanje njihovog čuvanja. Sesijski kolačići postoje samo dok je aktivna sesija u internet pregledniku i brišu se nakon zatvaranja stranice ili browsera. Često se koriste kod online kupovine, naprimjer za praćenje proizvoda koji su dodani u korpu.

Trajni kolačići ostaju pohranjeni duže, nekad danima, mjesecima, pa čak i godinama. Oni mogu zapamtiti podatke za prijavu ili ranije odabrane postavke, kako bi korisniku olakšali ponovni pristup određenoj web stranici.

Šta znači kada kliknete “Prihvati sve”?

Većina web stranica koristi esencijalne kolačiće, koji su neophodni za osnovno funkcionisanje stranice. Bez njih pojedine usluge ne bi radile pravilno, poput prijave na korisnički račun ili korištenja online prodavnice.

Osim esencijalnih, postoje i neobavezni kolačići koje korisnik može prihvatiti ili odbiti. Funkcionalni kolačići prilagođavaju iskustvo korisnika, naprimjer pamte jezik ili regiju. Analitički kolačići prikupljaju podatke o tome kako se stranica koristi, dok reklamni kolačići prate ponašanje korisnika kako bi se kreirao profil za ciljano oglašavanje.

Posebnu pažnju privlače reklamni kolačići trećih strana, jer omogućavaju oglašivačkim mrežama da prate aktivnosti korisnika na različitim web stranicama i uređajima. Kao primjer se navodi Google, koji može povezivati podatke prikupljene putem pretraživača, YouTubea i drugih servisa ukoliko je korisnik prijavljen na svoj račun.

Klikom na opciju “Prihvati sve” korisnik daje saglasnost za korištenje svih dostupnih kolačića i alata za praćenje. To može značiti bogatije i personaliziranije iskustvo, jer stranica može prikazivati sadržaj i oglase prilagođene interesovanjima korisnika. Istovremeno, takva odluka omogućava prikupljanje većeg broja podataka o navikama pregledavanja interneta.

Šta se dešava ako izaberete “Odbij sve”?

Odabirom opcije “Odbij sve”, ili ignorisanjem zahtjeva za saglasnost, korisnik najčešće dozvoljava samo rad esencijalnih kolačića.

Web stranica će u većini slučajeva i dalje biti funkcionalna, ali određene personalizirane opcije možda neće biti dostupne. Reklame koje se prikazuju bit će manje prilagođene korisniku, a dio sadržaja trećih strana može biti ograničen.

Važno je znati da korisnici u većini slučajeva mogu naknadno promijeniti svoju odluku. Opcija “Postavke kolačića” najčešće se nalazi pri dnu web stranice ili u okviru politike privatnosti.

Zašto su prozori za kolačiće na gotovo svakoj stranici?

Razlog masovne pojave zahtjeva za saglasnost povezan je s evropskom regulativom GDPR, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka, koja je stupila na snagu 2018. godine.

Prema tim pravilima, kolačići koji omogućavaju identifikaciju korisnika smatraju se ličnim podacima. Zbog toga web stranice moraju jasno objasniti koje podatke prikupljaju, tražiti saglasnost za neesencijalne kolačiće, omogućiti korištenje stranice i bez potpune saglasnosti, kao i omogućiti jednostavno povlačenje ranije date dozvole.

Iako je GDPR evropski propis, veliki broj web stranica širom svijeta primjenjuje ista pravila kako bi izbjegle moguće pravne probleme.

Korisnici sve češće prihvataju bez čitanja

Sve veći broj prozora za saglasnost doveo je do pojave poznate kao “umor od pristanka” ili consent fatigue. Zbog toga korisnici često automatski kliknu na “Prihvati sve”, bez čitanja detalja i bez stvarnog uvida u to koje podatke dijele, piše Independent.

Time se gubi osnovna svrha informisanog pristanka, jer odluka korisnika često nije rezultat razumijevanja, nego želje da se što prije nastavi pregledanje stranice.

Postoji li jednostavnije rješenje?

Kao moguća alternativa stalnom odobravanju ili odbijanju kolačića spominje se Global Privacy Control, odnosno GPC. Riječ je o tehnologiji koja omogućava da internet preglednik automatski šalje web stranicama informaciju o željenom nivou privatnosti korisnika.

To bi značilo da korisnik ne mora pojedinačno podešavati kolačiće na svakoj stranici. Ipak, ova tehnologija još nije široko prihvaćena i nije zakonski obavezna, pa će za njenu širu primjenu vjerovatno biti potrebno još vremena.

Kako izbrisati kolačiće?

Korisnici koji su ranije prihvatili kolačiće koje više ne žele mogu ih izbrisati kroz postavke privatnosti u većini internet preglednika.

Brisanjem kolačića uklanjaju se pohranjeni podaci, ali treba imati na umu da će korisnik nakon toga vjerovatno biti odjavljen s brojnih web stranica i servisa na kojima je ranije bio prijavljen.

Zbog toga se preporučuje povremena provjera postavki privatnosti i pažljivije odlučivanje o tome koje vrste kolačića treba dozvoliti, posebno kada je riječ o reklamnim i analitičkim alatima za praćenje.