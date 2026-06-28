Kako rashladiti dom bez klime: Jednostavni trikovi koji pomažu tokom velikih vrućina

Kada temperature naglo porastu, održavanje ugodne temperature u domu može izgledati kao nemoguća misija. Tokom toplotnog talasa stan, posebno onaj na posljednjem spratu, ili kuća lako se mogu pretvoriti u „pećnicu“, naročito ako nemate klima-uređaj ili želite izbjeći dodatne troškove.

Ipak, postoje jednostavni i efikasni načini za rashlađivanje prostorija tokom velikih vrućina. Većinu ovih rješenja moguće je primijeniti za svega nekoliko minuta, koristeći stvari koje već imate kod kuće.

Zavjese i roletne mogu spriječiti dodatno zagrijavanje

Kada je vani sunčano, mnogi prvo pomjere zavjese kako bi u dom pustili više svjetlosti. Međutim, upravo to može dodatno zagrijati prostorije.

Kako bi temperatura u stanu ili kući bila ugodnija, tokom dana je preporučljivo držati spuštene roletne, zatvorene zavjese i prozorske kapke, kako direktna sunčeva svjetlost ne bi dodatno zagrijavala unutrašnjost.

Ukoliko koristite zavjese, prednost treba dati svjetlijim i tanjim materijalima, jer debele i teške tkanine mogu zadržavati toplotu i učiniti prostor još toplijim.

U savjetima magazina Country Living navodi se da bi to trebalo uraditi rano ujutro, mnogo prije nego što temperature dostignu dnevni maksimum, prenosi Express.

Iskoristite prirodno provjetravanje

Kako se približava večer, vanjska temperatura počinje padati. Tokom ljeta to se najčešće dešava nakon 20 sati, pa se preporučuje da se upravo tada dom dobro provjetri.

Dok tokom dana prozore i vrata treba držati zatvorenim, navečer ih je dobro širom otvoriti, a dok ste budni i vrata, posebno na spratu, kako bi nakupljeni topli zrak izašao, a u prostor ušao svježiji vanjski zrak.

Ovo je teže izvodivo tokom tropskih noći, kada se temperatura ni navečer značajno ne spušta. Ako je moguće, prozore treba otvoriti na suprotnim stranama kuće ili stana, jer se tako stvara propuh i zrak mnogo efikasnije cirkuliše.

Rashladite jednu ili dvije prostorije

Umjesto pokušaja da rashladite cijeli dom, bolje je odabrati jednu ili dvije prostorije u kojima ćete održavati što ugodniju temperaturu.

U tim prostorijama prozore treba držati zatvorenim i prekrivenim, a vrata zatvorena, kako bi se spriječio ulazak toplog zraka.

Preporučuje se i da se što manje vremena provodi u prostorijama koje se teže hlade, poput kuhinje, gdje dodatnu toplotu stvaraju šporet i drugi uređaji, ili u sobama s velikim prozorima koje su dugo izložene suncu.

Ventilator treba koristiti pravilno

Ako koristite ventilator, važno je da ga upotrebljavate na pravilan način, kako ne biste nepotrebno trošili električnu energiju.

Ventilator ne treba ostavljati uključenim kada niste u prostoriji, jer on ne hladi zrak, nego samo stvara osjećaj svježine dok ste prisutni.

Ako je vani hladnije nego u kući, ventilator se može postaviti pored otvorenog prozora kako bi uvlačio svježiji zrak. Ako je vani toplije nego unutra, ventilator ne treba držati uz prozor, jer se na taj način u prostor može uvlačiti dodatno topao zrak.