Stručnjaci otkrivaju jednostavnu naviku koja sprječava plijesan u domu

RTV SLON
Foto: Freepik

Stručnjaci savjetuju građanima da uvedu jednostavnu svakodnevnu naviku kako bi smanjili rizik od pojave plijesni u svojim domovima, naročito tokom hladnijih mjeseci.

Plijesan se najčešće javlja u prostorijama u kojima se zadržava višak vlage, posebno u hladnijim dijelovima stana, uglovima i oko prozora. Tokom noći, kada je zrak hladniji, dolazi do pojačane kondenzacije. Vlažnost u zraku dodatno povećavaju svakodnevne aktivnosti poput kuhanja, tuširanja, sušenja veša, ali i samo disanje.

Kada vlažan zrak dođe u dodir s hladnim površinama, nastaje kondenzacija, a upravo ta vlaga predstavlja idealno okruženje za razvoj plijesni.

Preporuka je da se svakog jutra briše kondenzacija s prozora i prozorskih klupica, posebno u zimskom periodu. Na taj način uklanja se značajna količina vlage prije nego što se ponovo vrati u zrak ili upije u zidove i drvene okvire. Nakon brisanja, važno je krpu dobro iscijediti kako se voda ne bi zadržavala u prostoriji.

Osim toga, savjetuje se redovno provjetravanje prostorija u kojima se nakuplja najviše vlage, kao što su kuhinja i kupatilo, te korištenje ventilatora radi bolje cirkulacije zraka. Dodatno, preporučuje se povremeno provjetravanje posteljine i madraca kako bi se spriječilo zadržavanje vlage.

Održavanje stabilne i umjerene temperature u domu također igra važnu ulogu. Kontinuirano grijanje smanjuje broj hladnih površina na kojima se stvara kondenzacija, dok kombinacija ventilacije, suhoće i topline predstavlja najefikasniji način zaštite doma od plijesni.

