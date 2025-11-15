Ovo je jedini ispravan način da uklonite plijesan iz svog doma

Kako temperature padnu, domovi postaju topliji i vlažniji, pa se na prozorima, zidovima i pločicama sve češće pojavljuje plijesan. Ipak, prema savjetima stručnjaka za uređenje doma, nema razloga za paniku. Kažu da se plijesan s većine površina može ukloniti na jednostavan način, a za to su potrebna samo dva sastojka koja gotovo svi već imaju u kuhinji.

Stručnjaci napominju da preventivne mjere, poput održavanja niske vlažnosti i redovnog čišćenja, mogu pomoći da se plijesan drži pod kontrolom, ali se ona ponekad ipak pojavi. Ako primijetite plijesan, važno je reagirati odmah kako bi se spriječilo širenje i dodatna šteta, savjetuje stručnjakinja za uređenje doma sa bloga Marthe Stewart, prenosi Mirror.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti navode nekoliko vrsta plijesni koje se najčešće javljaju u domaćinstvima, među kojima su Alternaria, Penicillium, Cladosporium i Stachybotrys.

Plijesan Alternaria ima paperastu ili vunastu teksturu i često se javlja u toplim, suhim dijelovima prostora, naročito oko sudopera i prozora. Ako se ne ukloni na vrijeme, može pogoršati alergije i simptome astme.

Penicillium je zaslužan za onaj pahuljasti sloj na pokvarenom voću, povrću ili kruhu, ali se u domovima može pojaviti i na tapetama te stropnim pločicama.

Cladosporium je jedna od najrasprostranjenijih vrsta plijesni. Obično je crnosmeđe ili sivozelene boje, a uspijeva i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, lako se hvatajući za tepihe, zavjese i tapete.

Stachybotrys, poznatiji kao crna plijesan, smatra se najopasnijom vrstom zbog moguće štetnosti i upornosti.

Ova zelenkastocrna gljivica posebno dobro uspijeva na materijalima koji sadrže celulozu, poput gipsanih ploča, papira i drva. Najčešće se pojavljuje u prostorijama sklonim vlazi i oštećenjima od vode, kao što su kupatila i kuhinje. Dugotrajno izlaganje plijesni može dovesti do simptoma poput kašlja, kihanja i otežanog disanja.

Stručnjakinja sa bloga Marthe Stewart objašnjava da postoji jednostavan i pouzdan način uklanjanja plijesni s površina u domu. Potrebni su sirće, voda, četka ili spužva za ribanje, bočica s raspršivačem, krpa od mikrovlakana, zaštitne rukavice, maska i naočale.

Prvi korak je da suhom krpom od mikrovlakana nježno uklonite sav vidljivi sloj plijesni ili prašine. Krpu zatim treba odmah iznijeti iz prostorije. Nakon toga u bočicu s raspršivačem pomiješajte jednake dijelove sirćeta i vode. Dobivenu otopinu poprskajte direktno na mjesto zahvaćeno plijesni i ostavite da djeluje najmanje 10 do 15 minuta.

Zatim četkom ili spužvom kružnim pokretima istrljajte zahvaćenu površinu, pazeći da obuhvatite cijelo područje. Nakon ribanja površinu isperite čistom vodom i prebrišite vlažnom krpom ili spužvom kako biste uklonili ostatke plijesni i otopine za čišćenje. Važno je da očišćeno mjesto potpuno presuši. Za brže sušenje možete uključiti ventilatore ili otvoriti prozore.