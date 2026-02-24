Zaboravite odvlaživače: Finski trik protiv vlage i plijesni koji ništa ne košta

Dolaskom hladnijih dana mnoga domaćinstva širom regiona suočavaju se s istim problemom, kondenzacijom na prozorima i pojavom crne plijesni na zidovima. Iako se često ulaže u skupe odvlaživače i hemijska sredstva, vlaga se uporno vraća, a uzrok nerijetko ostaje neotklonjen.

Stručnjaci za kvalitet unutrašnjeg zraka objašnjavaju da kondenzacija nastaje kada topli, vlažni zrak iz kuhanja, tuširanja ili sušenja rublja dođe u dodir s hladnim površinama poput stakla ili vanjskih zidova. Ugradnjom moderne PVC stolarije prostori su postali gotovo hermetički zatvoreni, čime je prekinuta prirodna cirkulacija zraka koja je nekada postojala kod starijih prozora. Vlaga ostaje zarobljena u prostoru i stvara idealne uslove za razvoj plijesni, koja može imati štetne posljedice po zdravlje.

Za razliku od balkanskih domova, u skandinavskim zemljama, uprkos znatno oštrijim zimama, problem vlage je znatno rjeđi. Njihova praksa ne zasniva se na skupoj tehnologiji, već na pravilnom provjetravanju i stabilnom grijanju.

Ključna metoda je takozvano „šok-provjetravanje“. Umjesto držanja prozora otvorenih na kip tokom cijelog dana, što hladi zidove i povećava potrošnju energije, preporučuje se dva do tri puta dnevno širom otvoriti prozore na suprotnim stranama stana, ali samo tri do pet minuta. U tom kratkom periodu dolazi do potpune izmjene zraka, dok zidovi i namještaj ostaju topli, pa se prostor brzo ponovo zagrije.

Jednako važna je i stabilna sobna temperatura. Stručnjaci upozoravaju da potpuno gašenje grijanja tokom dana i naglo zagrijavanje navečer stvara temperaturne oscilacije koje pogoduju kondenzaciji. Preporuka je da se temperatura tokom odsustva ukućana smanji za najviše dva do tri stepena, kako bi zidovi ostali mlaki i spriječilo dostizanje tačke rosišta.

Posebnu pažnju treba posvetiti i unutrašnjim izvorima vlage. Kuhanje bez uključene nape, tuširanje bez ventilacije kupatila ili sušenje rublja na radijatorima značajno povećavaju količinu vodene pare u prostoru. Ako se veš suši u stanu, preporučuje se dodatno kratko i intenzivno provjetravanje te prostorije.

Primjenom ovih jednostavnih navika moguće je dugoročno smanjiti vlagu u domu, spriječiti pojavu plijesni i poboljšati kvalitet zraka, bez dodatnih troškova i komplikovanih uređaja.