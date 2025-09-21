Kako spriječiti vlagu i plijesan u domu tokom jeseni

Dolaskom jeseni mnogi domovi suočavaju se s povećanjem vlage u prostoru, jer niže temperature i veća vlažnost zraka stvaraju idealne uslove za kondenzaciju i širenje plijesni. Vlaga osim što narušava izgled zidova i namještaja, dugoročno može imati posljedice i na zdravlje.

Uticaj vlage na zdravlje

Prema istraživanju zdravstvene organizacije Houston Methodist, visoka vlažnost može uzrokovati sužavanje disajnih puteva i pogoršati simptome kod osoba s respiratornim bolestima. Također, dodatno opterećuje srce povećavajući rizik od aritmija i srčanog udara, a povezuje se i s narušenim mentalnim zdravljem, povećanim stresom, anksioznošću i depresivnim simptomima.

Svakodnevne navike koje pogoršavaju stanje

Tokom jeseni prostorije se sve rjeđe provjetravaju, a sušenje veša u zatvorenom prostoru dodatno povećava nivo vlage. Velike razlike između unutrašnje i vanjske temperature stvaraju kondenzaciju na prozorima i zidovima, dok početak grijne sezone smanjuje cirkulaciju zraka. Sve to pogoduje stvaranju neugodnih mirisa, plijesni i štetnog zraka u prostorijama gdje provodimo najviše vremena.

Kratkoročne i dugoročne mjere

Jednostavne mjere poput redovnog provjetravanja, pažljivijeg odabira mjesta za sušenje veša ili čišćenja ventilacijskih otvora mogu dati kratkoročne rezultate. Međutim, za trajno rješenje preporučuje se uvođenje kontinuirane ventilacije koja osigurava stalnu izmjenu zraka, sprječava nakupljanje vlage i čuva kvalitet života tokom cijele godine.