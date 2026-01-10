Auto vam danima stoji na mjestu? Evo zašto morate biti oprezni

RTV SLON
Foto: Freepik

Stručnjaci su potvrdili da benzin ima ograničen rok trajanja. Kako navodi Popular Mechanics, ako gorivo stoji neiskorišteno u rezervoaru automobila, može se pokvariti već nakon četiri sedmice. Uz pravilno skladištenje, taj period se može produžiti. Benzin koji se čuva u kanisterima, pod odgovarajućim uslovima, može trajati od tri do šest mjeseci, dok upotreba stabilizatora goriva može produžiti njegov rok trajanja na jednu do tri godine u optimalnim uslovima, piše IFLScience.

Da bi se razumjelo kako i zašto benzin propada, važno je znati šta je on zapravo. Benzin koji sipamo u rezervoar automobila znatno se razlikuje od sirove nafte, iako su oba u osnovi mješavina ugljikovodika različitih težina koje sagorijevanjem proizvode energiju. Tokom prerade, teži ugljikovodici se uklanjaju, a gorivo ostaje kao mješavina parafina (alkana), olefina (alkena) i cikloalkana. U procesu rafiniranja uklanjaju se nečistoće poput sumpora, dok se dodaju supstance kao što su etanol, sredstva protiv korozije i drugi aditivi koji poboljšavaju rad motora.

Međutim, pojedini dodaci mogu uzrokovati probleme. Etanol je hidrofilan, što znači da lako veže vodu, a prisustvo vlage u gorivu može ozbiljno oštetiti motor. Također, olefini su osjetljivi na oksidaciju jer imaju dvostruke veze između atoma ugljika. Reakcijom s kisikom iz zraka stvaraju čvrste naslage slične gumi, koje mogu začepiti dijelove motora.

Benzin može propasti i zbog isparavanja, naročito ako dugo stoji u rezervoaru. To je čest problem kada se automobil pokušava pokrenuti ljeti s gorivom koje je u spremniku ostalo još od zime. Naftne kompanije mijenjaju sastav benzina u zavisnosti od godišnjeg doba kako bi se prilagodio niskim ili visokim temperaturama, a zimski benzin je znatno skloniji isparavanju od ljetnog.

Stručnjaci ističu da su glavni neprijatelji goriva kisik, voda i toplota. Zbog toga je, kako bi se produžio vijek trajanja benzina, neophodno svesti utjecaj ovih faktora na najmanju moguću mjeru.

