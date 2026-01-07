Zašto se prozori zimi znoje i kako spriječiti vlagu prije nego što postane ozbiljan problem?

Zimi, kada temperature naglo padnu, mnogi se suočavaju s istim prizorom, mokra stakla, kapljice koje se slijevaju niz prozore i tragovi vlage na okvirima.

Kondenzacija na prozorima jedan je od najčešćih zimskih problema u domovima, a iako mala količina jutarnje vlage nije neuobičajena, uporna kondenzacija može dovesti do plijesni, oštećenja stolarije i nezdravog zraka u prostoru.

Hladno vrijeme i kondenzacija

Do nje dolazi kada topli, vlažni zrak iz prostorije dođe u kontakt s hladnim staklom, pa se vlaga iz zraka pretvara u vodu i taloži na unutrašnjoj strani prozora.

Hladno vrijeme dodatno pogoršava situaciju jer se prozori brzo hlade i postaju najhladnija tačka u prostoriji, grijanje povećava vlažnost zraka, a zatvoreni stanovi nemaju dovoljno prirodne izmjene zraka.

Svakodnevne aktivnosti poput kuhanja, tuširanja, sušenja veša u zatvorenom prostoru, pa čak i disanja, tokom dana dodaju značajnu količinu vlage u zrak, koja se potom zadržava na staklu.

Kada je kondenzacija bezazlena, a kada znak upozorenja

Povremena jutarnja kondenzacija uglavnom nije razlog za brigu, naročito u starijim objektima ili prostorijama s većom vlagom. Problem nastaje kada se vlaga pojavljuje svakodnevno i zadržava satima, jer tada drveni okviri počinju upijati vodu, boja se ljušti, a dugoročno može doći i do truljenja.

Vlažne površine idealno su tlo za razvoj plijesni, koja se često pojavljuje na prozorskim daskama, oko okvira ili iza zavjesa, stvarajući neugodan miris i narušavajući kvalitet zraka u domu.

Posebnu pažnju treba obratiti na kondenzaciju koja se pojavljuje između stakala kod dvostrukog ostakljenja. Zamagljen prostor unutar stakla znak je da je zaptivna brtva popustila, da je zaštitni plin iscurio i da prozor više ne funkcioniše kako treba.

U takvim slučajevima nema privremenog rješenja, neispravna staklena jedinica mora se zamijeniti.

Kako trajno smanjiti vlagu i spriječiti znojenje prozora

Rješavanje kondenzacije počinje kontrolom vlage i boljom cirkulacijom zraka. Kratko, ali redovno provjetravanje tokom dana pomaže da se vlažan zrak zamijeni suhim vanjskim, čak i kada je hladno.

Ventilatori u kupatilu i kuhinji trebali bi raditi tokom kuhanja i tuširanja, kao i neko vrijeme nakon toga, kako bi se višak vlage izbacio iz prostora. Održavanje stabilne temperature u stanu važno je jer hladne površine privlače vlagu, dok topliji zidovi i stakla smanjuju stvaranje kondenzacije.

Ako se veš suši u zatvorenom, prostoriju je potrebno intenzivno provjetravati ili koristiti odvlaživač zraka, koji se pokazao kao vrlo efikasno rješenje, posebno u spavaćim sobama i kuhinjama.

Dugoročno, zamjena starih prozora s jednim staklom modernim, energetski efikasnim modelima sa dvostrukim ili trostrukim ostakljenjem značajno smanjuje problem, pod uslovom da su brtve ispravne.

Dobra toplinska izolacija kuće dodatno pomaže, ali uvijek mora biti praćena adekvatnom ventilacijom kako vlaga ne bi ostala zarobljena unutar zidova.

Ako se uz kondenzaciju pojave crne mrlje plijesni, vlažne fleke na zidovima ili stalan miris vlage, to može ukazivati na ozbiljnije probleme poput prodiranja kišnice, oštećenih oluka, napuklog maltera ili loše zaptivenih prozora. U takvim situacijama važno je reagovati na vrijeme i potražiti stručnu pomoć, jer rana intervencija štiti i zdravlje i kućni budžet.