Teška zima parališe Balkan: Snijeg, led i poplave izazivaju prekide struje i haos u saobraćaju

Teški vremenski uslovi zahvatili su ove sedmice velike dijelove Balkana, dok su snažni vjetrovi, obilne kiše, poplave i intenzivne snježne padavine uzrokovali velike poremećaje u saobraćaju, snabdijevanju električnom energijom i svakodnevnom životu u cijeloj regiji.

U većem dijelu Zapadnog Balkana jake snježne padavine i hladnoća izazvale su značajne poremećaje na cestama i u urbanom prometu. U Srbiji su brojni dijelovi pogođeni prekidima u snabdijevanju strujom, osobito u zapadnim regionima kao što su Kolubara, Mačva i Zlatibor, dok su u nekoliko opština proglašeni vanredni režimi zbog dugotrajnih problema s elektroenergetskom mrežom. Saobraćaj je usporen, a u glavnom gradu Beogradu javni prijevoz radi u ograničenom režimu uslijed intenzivnog snijega.

U Bosni i Hercegovini, uključujući područja Tuzlanskog kantona, snažni snježni nanosi doveli su do obaranja drveća, oštećenja dalekovoda i nestanka električne energije u mnogim ruralnim i urbanim sredinama. U okolini Zvornika proglašeno je izvanredno stanje zbog kombinacije snijega, niskih temperatura i ponovljenih prekida napajanja, a ekipe za popravke suočavaju se s otežanim uslovima na terenu.

Pored snijega, u nekim dijelovima regiona zabilježene su i obilne kišne padavine koje su dovele do bujičnih poplava i dodatnih problema u saobraćaju. U susjednoj Albaniji, na primjer, teški vremenski uslovi uzrokovali su poplave i smrtnu nesreću, gdje su rijeke izlile iz korita i evakuirane stotine ljudi.

Ove neprilike nisu ograničene samo na Balkan: Europa, pa tako i cijeli kontinent, suočava se sa snažnim hladnim talasom koji ometa avionski, željeznički i drumski saobraćaj, uz brojne otkazane letove i prekide u putničkim uslugama.

Ova kombinacija ekstremnih zimskih uslova dodatno opterećuje već ranjive elektrodistributivne sisteme u Bosni i Hercegovini i regiji, pokazujući koliko su stara infrastruktura, neučinkovito održavanje i klimatski izazovi ozbiljan problem za sigurnost snabdijevanja energijom i svakodnevni život građana.