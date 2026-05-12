/VIDEO/ Zima se vratila u maju: Snijeg prekrio zelene predjele BiH

Hladna fronta stigla je na sjeverozapad i sjever Bosne, gdje je tokom dana zabilježeno jače nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, kišom i lokalno gradom.

Najizraženije nevrijeme pogodilo je područje Prnjavora, Prijedora i Gradiške, gdje je jak vjetar pričinio štetu, dok je u pojedinim mjestima padao i led.

Snijeg u maju

Promjena vremena donijela je i osjetan pad temperatura, a u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine zabilježen je i snijeg. Prema dostupnim informacijama, snijeg pada na području Cazina, dok snimci sa Janjske visoravni pokazuju da su zimski uslovi već zahvatili i više predjele.

Pad temperatura očekuje se i u ostatku zemlje, uz padavine i prolazno pojačan vjetar. Lokalno su i dalje mogući pljuskovi, grmljavina i jače nevrijeme.