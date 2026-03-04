Podaci meteorologa demantuju najave „najteže zime“, februar bez ledenih dana

Tokom oktobra i novembra prošle godine javni prostor bio je preplavljen preuranjenim sezonskim vremenskim prognozama, koje su najavljivale „najhladniju (polarnu) zimu sa „ekstremno niskim temperaturama“ i jednu od najsušnijih zima“.

Jedan od pokazatelja jačine i učestalosti hladnih epizoda tokom zime je broj tzv. “ledenih dana”, dana kada maksimalna dnevna temperatura zraka ostaje ispod 0 °C (T max < 0°C). Najveći broj ledenih dana u Bosni i Hercegovini izmjeren je u zimskim mjesecima, decembru, januaru i februaru, pri čemu je januar najčešći mjesec sa najvećom učestalošću ovih pojava. Na osnovu izmjerenih podataka za klimatološku zimu 2025/26, broj ledenih dana na meteorološkim stanicama je osjetno manji od klimatološkog prosjeka, što ukazuje da je zima obilježena blažim temperaturama sa manjom učestalošću dana sa maksimalnom temperaturom ispod 0°C.

U odnosu na klimatološki prosjek 1991. – 2020., izmjerene vrijednosti temperatura T max < 0°C na meteorološkim stanicama u Bosni uglavnom su na nivou oko 30 – 50%. U Hercegovini pojava ledenih dana je inače rijetka, a ove zime u Mostaru nije zabilježen nijedan ledeni dan. Posebno se izdvaja činjenica da u februaru 2026. na posmatranim stanicama nije zabilježen nijedan ledeni dan, što dodatno potvrđuje dominantno blaži karakter zime. (Tabela 1.).

Tabela 1. Broj ledenih dana na meteorološkim stanicama u Federaciji Bosne i Hercegovine

Broj ledenih dana Tmax < 0°C Bugojno Livno Mostar Sarajevo Tuzla 1991. – 2020. 16 8 1 18 14 2025/26 5 4 0 6 4

Federalni hidrometeorološki zavod sezonsku prognozu radi u saradnji sa kolegama iz regije u okviru Foruma za klimatske izglede za Jugoistočnu Evropu i Foruma za klimatske izglede za Mediteran (SEECOF i MedCOF) i zasnovana je na rezultatima dinamičkih i statističkih modela (MedCOF 24, SEECOF 33 itd…) za područje Bosne i Hercegovine, a predstavljaju vjerovatnoću odstupanja temperatura, padavina i pojave prodora hladnog zraka u odnosu na referentni klimatološki prosjek.

Međutim, na kraju zime, ko se sjeća ko je i kakvu vremensku prognozu dao. Za napomenu, navedeni prognostički modeli su pokazali da će klimatološka zima 2025/26 biti toplija u odnosu na klimatološki prosjek 1991.-2020.

Slično je i sa ostalim vremenskim prognozama. Na kraju krajeva, rijetko ko ukazuje na moguće posljedice. Ignorišu se zvanične vremenske prognoze i upozorenja na opasne meteorološke pojave.

“Prognoza vremena je servisna informacija građanima i nadležnim institucijama sa ciljem pomoći u planiranju i usklađivanju svojih aktivnosti sa očekivanim vremenskim prilikama. Svako upozorenje na opasne meteorološke pojave usmjereno je određene ranjive kategorije. Ne ulazeći u izvor i odabir načina izrade, takve vremenske prognoze, često uz senzacionalističke naslove, “zbunjuju” javnost i narušavaju povjerenje građana u meteorologiju kao nauku i nadležne institucije. Nerijetko u tekstu vremenske prognoze nije objavljen ni izvor informacije. Zato provjerite izvor informacije. Pratite zvanične vremenske prognoze, upozorenja, upute nadležnih institucija i blagovremeno se zaštitite. Tu smo zbog Vas, građana i medija”, saopšteno je iz FHMZ.