Nakon sunčanih dana stiže promjena: Evo kada se očekuju kiša i grmljavina

Nakon sunčanog perioda i visokih temperatura, Bosnu i Hercegovinu od nedjelje, 31. maja, očekuje promjenjivije vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu, objavio je BH Meteo.

Prema njihovoj prognozi, od nedjelje se ulazi u period nestabilnih vremenskih prilika, ali se i dalje očekuje vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme.

“Od nedjelje (31.05.) ulazimo u period nestabilnog vremena uz povremeno i lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ostaje dominatno vrlo toplo i vruće vrijeme, s tim da bi u ponedjeljak (01.06.) moglo doći do kratkotrajnog i blažeg pada temperature usljed premještanja frontalnog poremećaja preko naših krajeva. Ujedno se bližimo i kraju klimatološkog proljeća, od 01.06. počinje klimatološki ljeto. Kalendarski će ljeto početi nešto kasnije, 21.06.”, naveli su iz BH Meteo.

