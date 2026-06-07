Vremenska prognoza: Početak sedmice sunčan, od srijede promjena vremena

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, sa stabilnim vremenskim prilikama u većem dijelu zemlje, posebno u centralnim i sjevernim područjima.

Prema prognozi sa stranice vremenskaprognoza.ba, u većini krajeva bit će malo oblaka, dok će i u Hercegovini preovladavati sunčano i vrlo toplo vrijeme. U popodnevnim satima u istočnim i centralnim planinskim predjelima postoji mala vjerovatnoća za kratkotrajne lokalne pljuskove, ali se padavine uglavnom ne očekuju.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od 12 do 18 stepeni, a dnevne od 25 do 31 stepen. Najtoplije će biti u Hercegovini, gdje se očekuje temperatura do 34 stepena.

U narednih sedam dana očekuje se promjenjivo vrijeme. Početak sedmice, ponedjeljak i utorak, donosi uglavnom suho i toplo vrijeme, sa dosta sunca i temperaturama do 30 stepeni u većini krajeva.

Promjena vremena očekuje se od srijede, 10. juna, do petka, 12. juna, kada se prognoziraju naoblačenje i destabilizacija. U srijedu su mogući lokalni pljuskovi, dok se u četvrtak i petak očekuju obilnije padavine, posebno u centralnim, sjevernim i istočnim područjima.

Za period od srijede uvečer do petka uvečer postoji povećana vjerovatnoća za obilne padavine i moguće poplave na području centralne, sjeverne i istočne Bosne, uz rizik od jačih grmljavinskih nepogoda.

U Hercegovini će padavine biti rjeđe i slabijeg intenziteta. Vikend, subota i nedjelja, donosi postepeno smanjenje padavina, ali će se zadržati oblačno vrijeme uz povremene pljuskove, naročito u subotu.

Temperature u narednim danima kretat će se od 18 do 28 stepeni, s najvišim vrijednostima početkom sedmice.