Evropski parlament zasjeda u Strasbourgu, u fokusu govor Ursule von der Leyen

Evropski parlament ove sedmice održava plenarnu sjednicu u Strasbourgu, a jedan od najvažnijih događaja bit će godišnji govor predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju Evropske unije.

Sjednica traje od 14. do 17. septembra, dok je govor Ursule von der Leyen zakazan za srijedu, 16. septembra, od 9 sati. Predsjednica Evropske komisije predstavit će rezultate rada u proteklih godinu dana, ali i glavne prioritete i inicijative za naredni period.

Govor o stanju Evropske unije održava se svake godine u septembru i predstavlja jednu od najvažnijih političkih rasprava u Evropskom parlamentu. Von der Leyen će ove godine održati svoj šesti govor o stanju Unije, a drugi u aktuelnom mandatu Evropske komisije.

Evropski parlament raspravlja o sigurnosti, Ukrajini i ekonomiji

Očekuje se da će među glavnim temama biti evropska sigurnost i odbrana, nastavak podrške Ukrajini, ali i stanje na Bliskom istoku te pozicija Evropske unije u sve složenijim međunarodnim odnosima.

Von der Leyen trebala bi govoriti i o konkurentnosti evropske ekonomije, otvaranju radnih mjesta, održivom ekonomskom rastu i borbi protiv klimatskih promjena. Posebna pažnja bit će posvećena i pripremama za naredni dugoročni budžet Evropske unije nakon 2027. godine.

U fokusu će biti i upravljanje migracijama, jačanje demokratske otpornosti Evropske unije te zaštita temeljnih evropskih vrijednosti.

Nakon obraćanja predsjednice Evropske komisije, zastupnici će imati priliku ocijeniti rezultate dosadašnjeg rada Komisije, iznijeti svoje političke prioritete i raspravljati o pravcu kojim bi Evropska unija trebala ići u narednom periodu.

Godišnji govor o stanju Unije važan je i zbog toga što omogućava Evropskom parlamentu da preispita rad Evropske komisije i utiče na oblikovanje budućih evropskih politika.

Plenarnoj sjednici u Strasbourgu prisustvovat će i kanadski premijer Mark Carney. On će biti počasni gost tokom rasprave o stanju Evropske unije, dok će se zastupnicima Evropskog parlamenta formalno obratiti u četvrtak, 17. septembra.