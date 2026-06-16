Evropski parlament ove sedmice raspravlja o Zapadnom Balkanu i izvještaju o BiH

Evropski parlament će ove sedmice na plenarnoj sjednici u Strasbourgu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, a među dokumentima koji će biti razmatrani nalazi se i izvještaj Evropske komisije za 2025. godinu o Bosni i Hercegovini.

Zajednička rasprava pod nazivom “EU budućnost za Zapadni Balkan” planirana je za utorak, 16. juna, od 17 do 19 sati, navedeno je u dnevnom redu Evropskog parlamenta.

Tokom rasprave europarlamentarci će razmatrati izvještaje Evropske komisije za 2025. godinu o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Kosovu.

Izvještaj o Bosni i Hercegovini pripremio je izvjestilac Ondřej Kolář iz Evropske narodne stranke, a za dokument je nadležan Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta.

U proceduri Evropskog parlamenta navedeno je da je izvještaj o BiH u fazi čekanja na glasanje, nakon što je 10. juna upućen na plenarno razmatranje.

Glasanje o izvještaju o Bosni i Hercegovini, kao i o izvještajima za ostale zemlje koje će biti obuhvaćene raspravom o Zapadnom Balkanu, predviđeno je za srijedu, 17. juna, u terminu od 12:30 do 13:30 sati.

U agendi je najavljena i konferencija za novinare o izvještajima za Albaniju i Bosnu i Hercegovinu, na kojoj bi se trebali obratiti izvjestioci Andreas Schieder i Ondřej Kolář.

Prije rasprave o Zapadnom Balkanu, na plenarnoj sjednici u utorak predviđeno je i obraćanje predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića Evropskom parlamentu.