Kako je Zapadni Balkan postao evropska fabrika i šta slijedi dalje?

Zapadni Balkan posljednjih godina postaje važan dio evropske automobilske industrije, jer fabrike širom regiona proizvode kablove, električne sisteme, metalne dijelove, filtere, presvlake, plastične komponente i druge dijelove koji završavaju u vozilima velikih svjetskih brendova.

Od Kragujevca u Srbiji, preko Tetova i Skoplja u Sjevernoj Makedoniji, do Sarajeva, Tirane i Prištine, region se sve snažnije povezuje sa evropskim lancima snabdijevanja. Dijelovi proizvedeni na Zapadnom Balkanu ugrađuju se u vozila kompanija Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Stellantis i drugih proizvođača.

Ovaj razvoj zasnovan je na modelu koji su zemlje regiona gradile više od dvije decenije. Vlade su stranim investitorima nudile niske poreze, subvencije za zapošljavanje, slobodne ekonomske zone, povoljno zemljište i infrastrukturnu podršku. Za evropske proizvođače, Zapadni Balkan je predstavljao prostor sa nižim troškovima rada, blizinom tržištu Evropske unije i radnom snagom koja ima određenu industrijsku tradiciju.

Ipak, model koji je donio rast sada pokazuje svoja ograničenja. Region jeste postao dio evropske proizvodne mašinerije, ali se tehnologija, dizajn, razvoj proizvoda, brendovi i najveći dio profita i dalje nalaze uglavnom u rukama stranih kompanija.

Najveću zavisnost od automobilske industrije ima Sjeverna Makedonija. Više od polovine ukupnog izvoza te zemlje povezano je s ovim sektorom, dok vrijednost izvoza iznosi između tri i četiri milijarde eura godišnje. Desetine hiljada radnih mjesta direktno ili indirektno zavise od automobilskih dobavljača, što znači da se svako usporavanje u evropskoj, posebno njemačkoj autoindustriji, brzo odražava na makedonsku ekonomiju.

Srbija je najveći industrijski centar regiona. Automobilski izvoz premašuje četiri milijarde eura, a u zemlji posluje oko 140 dobavljačkih kompanija. Među investitorima su Bosch, Continental, Michelin, Aptiv i Stellantis. Takva baza Srbiji daje značajnu prednost, ali je istovremeno čini osjetljivom na promjene u evropskoj automobilskoj industriji.

Bosna i Hercegovina u ovu industriju ulazi sa drugačije pozicije. Za razliku od zemalja koje su se više oslanjale na slobodne zone i jeftinu radnu snagu, BiH ima industrijsko naslijeđe iz ranijeg perioda. To joj daje tehničku i inženjersku osnovu, posebno u proizvodnji metalnih dijelova, aluminijskih komponenti, dijelova za motore, kočionih sistema, filtera, tekstila, kože, gume i plastike.

Albanija